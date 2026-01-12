José Jerí justifica reunión secreta con empresario chino por Día de la Amistad Perú China: “Realizaremos actividades en Palacio”

Jerí dijo que la reunión secreta estuvo ligada a los actos por el Día de la Amistad Perú-China en Palacio. Foto: composición LR

Jerí dijo que la reunión secreta estuvo ligada a los actos por el Día de la Amistad Perú-China en Palacio. Foto: composición LR

El presidente José Jerí defendió la reunión secreta que sostuvo con un empresario chino, pese a que el encuentro no figuró en registros oficiales y se realizó con medidas inusuales de reserva. A través de su cuenta en X, el jefe de Estado sostuvo que la cita estuvo relacionada con los preparativos del Día de la Amistad Perú China y afirmó: “Realizaremos actividades en Palacio”.

La explicación se produjo luego de que se difundieran imágenes del mandatario llegando encapuchado a un local privado, acompañado por personal de seguridad, para reunirse con el empresario vinculado al entorno de Nicanor Boluarte. La falta de información previa y de consignación en la agenda presidencial generó cuestionamientos sobre la naturaleza del encuentro.

En su respuesta al usuario, Jerí señaló que el 1 de febrero se celebrará oficialmente la amistad entre Perú y China, fecha establecida por ley en 2024, y que actualmente se desarrollan coordinaciones para un programa especial con la participación de delegaciones extranjeras ya confirmadas y otras aún por invitar.

El presidente añadió que se busca organizar una actividad distinta a las realizadas en años anteriores y que el objetivo es darle relevancia política y simbólica a la relación bilateral, lo que, según su versión, explicaría los contactos previos con representantes vinculados al país asiático.

Documento de Cancillería y actos oficiales por el Día de la Amistad

Como sustento, Jerí adjuntó a su publicación una nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigida a la Embajada de la República Popular China, en la que se informa que el Ejecutivo planea un acto conmemorativo en Palacio de Gobierno y en la Plaza de Armas de Lima por el Día de la Amistad Perú China.

El documento, elaborado por la Dirección General de Asia y Oceanía, indica que se cursó una invitación formal al presidente Xi Jinping, o a un representante designado, para participar en la ceremonia, así como en reuniones de diálogo y cooperación bilateral y en una presentación cultural conjunta entre artistas peruanos y chinos.

La comunicación oficial precisa además que el evento contará con transmisión de TV Perú y de la cadena estatal china CCTV, y que el Estado brindará facilidades logísticas, de seguridad y de ingreso al país para la delegación extranjera. Sin embargo, este texto no aclara por qué las coordinaciones se realizaron mediante una reunión secreta con un empresario, fuera de los canales institucionales y bajo condiciones de reserva que incluyeron la presencia del presidente encapuchado, hechos que continúan generando dudas sobre la transparencia de las gestiones de José Jerí.