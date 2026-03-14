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Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY EN VIVO: hora y canal del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo blanquiazul visita al Pedacito de Cielo por la fecha 7 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. Los dirigidos por Pablo Guede siguen invictos esta temporada.

El equipo blanquiazul tiene 16 puntos en la tabla. Los cusqueños apenas suman 5 unidades. Foto: Alianza Lima/Deportivo Garcilaso
El equipo blanquiazul tiene 16 puntos en la tabla. Los cusqueños apenas suman 5 unidades. Foto: Alianza Lima/Deportivo Garcilaso

MOMENTOS DESTACADOS

06:00
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El partido de hoy se podrá seguir en todo el territorio peruano desde las 6.00 p. m.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan a las 6.00 p. m. por la jornada 7 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El cotejo se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y se podrá ver vía L1 Max y Movistar Deportes. Además, podrás seguir este y otros partidos de hoy en la cobertura minuto a minuto de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y lo videos de goles.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1

12:10
14/3/2026

¿Cuánto paga el Alianza Lima vs Garcilaso?

Según los pronósticos de las apuestas, Alianza es favorito ante Garcilaso pese a su condición de visitante.

Betsson: gana Alianza (2,60), empate (2,80), gana Garcilaso (2,98)
Betano: gana Alianza (2,65), empate (3,10), gana Garcilaso (3,05)
Bet365: gana Alianza (2,50), empate (3,10), gana Garcilaso (2,88)
1XBet: gana Alianza (2,58), empate (2,88), gana Garcilaso (2,91)
Coolbet: gana Alianza (2,57), empate (3,00), gana Garcilaso (2,95)
Doradobet: gana Alianza (2,80), empate (2,90), gana Garcilaso (3,10).  

11:24
14/3/2026

Posible alineación de Deportivo Garcilaso

Así saldría el equipo imperial: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Inti Garrafa, Carlos Ramos, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

11:24
14/3/2026

Posible alineación de Alianza Lima

Este sería el equipo titular de los íntimos: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo.

11:23
14/3/2026

Entradas para Alianza Lima vs Garcilaso

Las entradas para asistir a este encuentro se pueden comprar en TuTicket.pe o en las boleterías del estadio. Foto: Deportivo Garcilaso

10:01
14/3/2026

Alianza Lima recupera a Castillo, pero 'cuidará' a Gaibor

Tras cumplir su fecha de suspensión por expulsión, el extremo Eryc Castillo volverá a estar disponible para el DT Pablo Guede. En contraste, el mediocampista Fernando Gaibor no jugará a manera de precaución, según informó el periodista José Varela. Foto: Alianza Lima

09:09
14/3/2026

Alianza tiene racha perfecta ante Garcilaso en Cusco

Desde que el Pedacito de Cielo ascendió a la Liga 1, Alianza Lima lo ha enfrentado tres veces de visita en el Cusco y siempre ganó. 

Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | 14.04.25
Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima | 26.10.24
Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | 29.10.23.

08:07
14/3/2026

Cusco recibió a lo grande a Alianza Lima

El último viernes, hinchas blanquiazules realizaron un banderazo en la concentración de su equipo. Los jugadores saludaron y firmaron autógrafos. Fotos: Alianza Lima

07:22
14/3/2026

¿Dónde juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El escenario de este encuentro será el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco. El recinto tiene capacidad para 40.000 espectadores.

06:45
14/3/2026

¿Cómo ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión por TV de este cotejo irá a través de los canales L1 Max y Movistar Deportes.

06:00
14/3/2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El partido de hoy se podrá seguir en todo el territorio peruano desde las 6.00 p. m.

05:15
14/3/2026

Bienvenidos a la previa de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Buenos días a todos los lectores de La República Deportes. Este sábado, los íntimos visitan al Pedacito de Cielo en busca de una victoria para seguir siendo los únicos líderes del Torneo Apertura.

El líder de la tabla buscará mantener su buena racha ante uno de los equipos más irregulares del campeonato. El cuadro dirigido por Pablo Guede viene de mostrar contra Melgar la que acaso haya sido su mejor versión en el año. Con su capitán Paolo Guerrero en un gran momento, los íntimos siguen invictos en lo que va del Apertura.

PUEDES VER: Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: 'Saludos para todos los expertos del aire acondicionado'

lr.pe

Deportivo Garcilaso, en cambio, viene de una pésima seguidilla de tres derrotas seguidas (cuatro si se cuenta el cruce por Copa Sudamericana), de la cual debe empezar a sacudirse si no quiere complicarse con el descenso. La tarea será difícil, pues el historial indica que Alianza Lima siempre le ganó a domicilio al Pedacito de Cielo desde que los cusqueños ascendieron a la Liga 1.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

En Cusco y el resto del territorio peruano, el partido entre Alianza y Garcilaso se podrá seguir desde las 6.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet. También se podrá ver vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 47
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Deportivo Garcilaso para el duelo por la Liga 1 del fútbol peruano.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo.
  • Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Inti Garrafa, Carlos Ramos, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

PUEDES VER: Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: 'Siempre habría alguien por encima de él'

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Alianza Lima pese a su condición de visitante.

  • Betsson: gana Alianza (2,60), empate (2,80), gana Garcilaso (2,98)
  • Betano: gana Alianza (2,65), empate (3,10), gana Garcilaso (3,05)
  • Bet365: gana Alianza (2,50), empate (3,10), gana Garcilaso (2,88)
  • 1XBet: gana Alianza (2,58), empate (2,88), gana Garcilaso (2,91)
  • Coolbet: gana Alianza (2,57), empate (3,00), gana Garcilaso (2,95)
  • Doradobet: gana Alianza (2,80), empate (2,90), gana Garcilaso (3,10). 

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en Tuticket.pe. De forma presencial, se puede comprar en boleterías del estadio Garcilaso de la Vega, frente a la Garci Store, desde las 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Precio de las entradas para el partido ante Alianza Lima. Foto: Deportivo Garcilaso

Precio de las entradas para el partido ante Alianza Lima. Foto: Deportivo Garcilaso

Historial reciente de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Así quedaron los cinco encuentros más recientes entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso.

  • Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso | 13.09.25
  • Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | 14.04.25
  • Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima | 26.10.24
  • Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso | 19.05.24
  • Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | 29.10.23.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por internet?

Si quieres seguir la transmisión en línea de este partido suscríbete a alguno de los planes de L1 Max (L1 Max Full, L1 Max Móvil), o bien sintoniza su señal a través de Movistar TV App. En la misma plataforma también podrás acceder a la cobertura de Movistar Deportes, que tiene los derechos de este encuentro.

¿Quién será el árbitro de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

La Conar determinó que Daniel Ureta será el réferi principal de este encuentro. En el VAR estará Jonathan Zamora.

  • Principal: Daniel Ureta
  • Asistente 1: Leonar Soto
  • Asistente 2: Alfonso Galván
  • Cuarto árbitro: Alberto Paz
  • VAR: Jonathan Zamora
  • AVAR: Alexander Blas.
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