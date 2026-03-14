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Precio del dólar

Precio del dólar hoy, sábado 14 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, sábado 14 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, sábado 14 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 14 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,430 la compra y S/3,460 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 14 de marzo?

 BBVA

  • Compra: S/3,385
  • Venta: S/3,523

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,370
  • Venta: S/3,510


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