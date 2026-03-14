Universitario vs UTC EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

Universitario y UTC se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Apertura. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Universitario y UTC se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Apertura. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Universitario vs UTC EN VIVO juegan este sábado 14 de marzo, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental U Marathon, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Duelo de equipos cremas. Universitario se ubica en el puesto 4 con 11 puntos. El equipo dirigido por Javier Rabanal llega este duelo tras perder en su último partido 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas. En cuanto a UTC, se encuentra en una mejor posición, dos puntos arriba de los de Ate. Tengamos en cuenta que en la jornada pasada vencieron de visita 2-1 a Comerciantes Unidos.

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

Los equipos de Universitario y UTC se enfrentan por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido se juega este sábado 14 de marzo en Ate, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 10.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (domingo 15/03)

¿Dónde ver Universitario vs UTC?

El partido Universitario vs UTC, por la fecha 7 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Alineaciones probables de Universitario vs UTC

Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel Silveira; Álex Valera y Lisandro Alzugaray.

Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel Silveira; Álex Valera y Lisandro Alzugaray. UTC: Ángelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce; David Camacho, Adolfo Muñoz, Marcos Lliuya y Marlon de Jesus.

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¿Cómo ver Universitario vs UTC por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este partido, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o ingresa a la transmisión vía Movistar TV App.

Pronóstico de Universitario vs UTC

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario para este duelo.

Betsson: gana Universitario (1,25), empate (5,25), gana UTC (12,00)

Betano: gana Universitario (1,28), empate (6,10), gana UTC (12,50)

Bet365: gana Universitario (1,22), empate (5,25), gana UTC (13,00)

1XBet: gana Universitario (1,24), empate (5,50), gana UTC (11,40)

Coolbet: gana Universitario (1,26), empate (5,35), gana UTC (11,20)

Doradobet: gana Universitario (1,28), empate (6,00), gana UTC (12,00).

¿En qué estadio juegan Universitario vs UTC?

El escenario que albergará el partido será el Estadio Monumental U Marathon. Este recinto tiene capacidad para 80.093 espectadores.