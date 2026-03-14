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Deportes

Universitario vs UTC EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

El partido por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 entre Universitario y UTC se disputará en el Estadio Monumental.

Universitario y UTC se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Apertura. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Universitario y UTC se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Apertura. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Universitario vs UTC EN VIVO juegan este sábado 14 de marzo, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental U Marathon, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Duelo de equipos cremas. Universitario se ubica en el puesto 4 con 11 puntos. El equipo dirigido por Javier Rabanal llega este duelo tras perder en su último partido 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas. En cuanto a UTC, se encuentra en una mejor posición, dos puntos arriba de los de Ate. Tengamos en cuenta que en la jornada pasada vencieron de visita 2-1 a Comerciantes Unidos.

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¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

Los equipos de Universitario y UTC se enfrentan por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido se juega este sábado 14 de marzo en Ate, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 10.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (domingo 15/03)

¿Dónde ver Universitario vs UTC?

El partido Universitario vs UTC, por la fecha 7 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Alineaciones probables de Universitario vs UTC

  • Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel Silveira; Álex Valera y Lisandro Alzugaray.
  • UTC: Ángelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce; David Camacho, Adolfo Muñoz, Marcos Lliuya y Marlon de Jesus.

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¿Cómo ver Universitario vs UTC por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este partido, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o ingresa a la transmisión vía Movistar TV App.

Pronóstico de Universitario vs UTC

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario para este duelo.

  • Betsson: gana Universitario (1,25), empate (5,25), gana UTC (12,00)
  • Betano: gana Universitario (1,28), empate (6,10), gana UTC (12,50)
  • Bet365: gana Universitario (1,22), empate (5,25), gana UTC (13,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,24), empate (5,50), gana UTC (11,40)
  • Coolbet: gana Universitario (1,26), empate (5,35), gana UTC (11,20)
  • Doradobet: gana Universitario (1,28), empate (6,00), gana UTC (12,00).

¿En qué estadio juegan Universitario vs UTC?

El escenario que albergará el partido será el Estadio Monumental U Marathon. Este recinto tiene capacidad para 80.093 espectadores.

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