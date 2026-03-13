Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga EA Sports: hora y canales para ver el partido
Elche, urgido por alejarse de la zona de descenso tras caer ante Villarreal, intentará sorprender a los madridistas, que vienen de golear al Manchester City en Champions.
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Real Madrid se enfrenta a Elche, este sábado desde las 3.00 p. m., por la jornada 28 de la Liga Española 2026. Los hinchas que no puedan asistir al Santiago Bernabéu deberán seguir la transmisión en DIRECTV Sports y DGO y el minuto a minuto en La República Deportes. La ‘Casa Blanca’ llega a este partido luego de vencer 2-1 al Celta y mantenerse a cuatro puntos del Barcelona.
Por otro lado, el equipo rival sufrió una derrota de 2-1 frente al Villarreal, lo que lo obliga a sumar puntos urgentemente para distanciarse de la zona de descenso. Los madridistas parten como favoritos después de golear al Manchester City por Champions League.
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¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche por Liga Española?
Nadie quiere perderse el partido entre el Real Madrid y Elche. Por este motivo, La República Deportes te ofrece los horarios confirmados entre el excampeón de la Champions League y el popular club de la Liga Española.
- Perú: 3.00 p. m.
- Colombia: 3.00 p. m.
- Ecuador: 3.00 p. m.
- Argentina: 5.00 p. m.
- Brasil: 5.00 p. m.
- Chile: 5.00 p. m.
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¿Dónde ver Real Madrid vs Elche por Liga Española?
El duelo entre Real Madrid y Elche será transmitido en directo por DIRECTV. Además, el encuentro podrá verse en la plataforma Disney Plus. Es importante destacar que La República Deportes pasará el minuto a minuto.
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Posibles alineaciones del Real Madrid vs Elche
Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Jr.
Alineación de Elche: Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Josán Fernández, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.