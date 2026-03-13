HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga EA Sports: hora y canales para ver el partido

Elche, urgido por alejarse de la zona de descenso tras caer ante Villarreal, intentará sorprender a los madridistas, que vienen de golear al Manchester City en Champions.

Real Madrid se enfrenta a Elche por la Liga Española. Diseño: Betsabet de Los Santos
Real Madrid se enfrenta a Elche por la Liga Española. Diseño: Betsabet de Los Santos

Real Madrid se enfrenta a Elche, este sábado desde las 3.00 p. m., por la jornada 28 de la Liga Española 2026. Los hinchas que no puedan asistir al Santiago Bernabéu deberán seguir la transmisión en DIRECTV Sports y DGO y el minuto a minuto en La República Deportes. La ‘Casa Blanca’ llega a este partido luego de vencer 2-1 al Celta y mantenerse a cuatro puntos del Barcelona.

Por otro lado, el equipo rival sufrió una derrota de 2-1 frente al Villarreal, lo que lo obliga a sumar puntos urgentemente para distanciarse de la zona de descenso. Los madridistas parten como favoritos después de golear al Manchester City por Champions League.

PUEDES VER: Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche por Liga Española?

Nadie quiere perderse el partido entre el Real Madrid y Elche. Por este motivo, La República Deportes te ofrece los horarios confirmados entre el excampeón de la Champions League y el popular club de la Liga Española.

  • Perú: 3.00 p. m.
  • Colombia: 3.00 p. m.
  • Ecuador: 3.00 p. m.
  • Argentina: 5.00 p. m.
  • Brasil: 5.00 p. m.
  • Chile: 5.00 p. m.

PUEDES VER: Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche por Liga Española?

El duelo entre Real Madrid y Elche será transmitido en directo por DIRECTV. Además, el encuentro podrá verse en la plataforma Disney Plus. Es importante destacar que La República Deportes pasará el minuto a minuto.

PUEDES VER: Jairo Concha se pronuncia tras sanción de la Comisión Disciplinaria: "No me arrepiento, nunca me metí con un hincha"

lr.pe

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Elche

Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Jr.

Alineación de Elche: Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Josán Fernández, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.


Notas relacionadas
Kylian Mbappé se viene recuperando de lesión y sería una de las novedades ante el Manchester City por la Champions League

Kylian Mbappé se viene recuperando de lesión y sería una de las novedades ante el Manchester City por la Champions League

LEER MÁS
Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League

Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League

LEER MÁS
Real Madrid no tuvo piedad del Manchester City: con hat trick de Valverde, goleó 3-0 por octavos de final de la Champions League

Real Madrid no tuvo piedad del Manchester City: con hat trick de Valverde, goleó 3-0 por octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

LEER MÁS
Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

LEER MÁS
Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga EA Sports: hora y canales para ver el partido

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Un documental sobre la violencia y la represión contra los pobladores del Valle del Tambo en 2015: “Profundidad de campo” de Renzo Alva

Deportes

Tito Ordóñez sobre sanción a Jairo Concha y al DT de Universitario en Liga 1: "Es un tema netamente disciplinario"

Cecilia Tait advierte que dirigentes de clubes podrían causar la ruina de la federación de vóley: "Han olvidado que fueron seleccionadas"

Universitario hace oficial el fichaje de Bryan Reyna como refuerzo para la temporada 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para construir "escudo fronterizo"

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Perú 2026? Montos según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025