Paro de transportistas: cuota de extorsión a choferes se triplica y motiva el apagado de motores

Gremios de transportista anunciaron paro para el próximo 15 de enero tras ola extorsiva en su sector. Foto: Composición LR / Mabel Alva, La República

Gremios de transportista anunciaron paro para el próximo 15 de enero tras ola extorsiva en su sector. Foto: Composición LR / Mabel Alva, La República

Ante los nuevos ataques perpetrados contra los transportistas de Lima y Callao, el gremio de Transportes Unidos ha anunciado una nueva movilización para el próximo 15 de enero, debido al registro de 8 atentados a conductores en los primeros días del año.

“Hemos tenido cerca de ocho atentados dirigidos al transporte público, con dos muertes. Por ello, el jueves 15 de enero se realizará una movilización pacífica, tal como lo hicimos en octubre y noviembre del año pasado”, sostuvo Ojeda.

TE RECOMENDAMOS ¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El 80 % del transporte afectado

El representante de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, precisó que la criminalidad, lejos de disminuir, ha aumentado, siendo afectado por las bandas criminales un 80 % de las empresas del rubro. Lo que ha llevado a que termine incrementado el pago de cupos de 10 a 30 soles.

Al ser consultado sobre el diálogo con el Ejecutivo y las medidas acordadas en la última reunión con el presidente José Jerí, el vocero precisó que no se ha avanzado con la prevención.

“Se prometió la unidad en la lucha contra la extorsión y una mejor coordinación. Ayer conversamos con el Ministro del Interior. Sin embargo, las conversaciones no generan soluciones; la prevención es absolutamente inexistente”, afirmó.

La nueva medida de urgencia para el sector tiene el apoyo de transportistas de las zonas de Lima Norte, Este, Sur de nuestra capital. Es así que entre las empresas que se sumarán a la acción de fuerza están las líneas “La 50”, “Santa Catalina”, “Cristo de Pachacamilla”, “Nueva América” y “Huáscar”.

PUEDES VER: Transportistas anuncian paro para el 15 de enero tras aumento de extorsiones y asesinatos en Lima y Callao

Otras movilizaciones

El vocero del CIT hizo una distinción con otras movilizaciones que tendrían como demanda causas ajenas a la inseguridad, precisando que la medida de fuerza adoptada para la siguiente semana solo responde al alza de la misma y no a papeletas o derogaciones de leyes.

Por otro lado, recordó que en las últimas fechas en donde los transportistas de diferentes zonas de Lima y Callao tomaron las calles, hubo un gran contingente policial que impidió el tránsito de algunas caravanas.

“El 4 de noviembre, se encargaron de bloquear nuestras unidades con policías. Esperemos que no sea así”, remarcó.

La marcha moverá a cerca de 250 empresas de transportes, un total de 12 mil buses que no saldrán a trabajar para alzar su voz en contra de la criminalidad.