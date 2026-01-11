HOYSuscripcion LR Focus

Presunto extorsionador muere mientras intentaba colocar explosivo frente a negocio en La Pascana, Comas

La detonación habría ocurrido en una ferretería de la zona, generando alarma entre los vecinos y movilizando a las autoridades de Comas.

Un presunto extorsionador perdió la vida tras detonar un explosivo que habría intentado colocar frente a un negocio ubicado en la avenida Casanave, a espaldas del Metro de La Pascana, en el distrito de Comas. El hecho ocurrió la noche del domingo 11 de enero de 2026, poco después de las 9:00 p. m., generando pánico entre los residentes del sector que escucharon la explosión.

Según los primeros reportes, el artefacto explosivo detonó de manera accidental y afectó principalmente el brazo y parte delantera de su cuerpo. Tras el incidente, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Collique, donde, según fuente, ingresó a las 9:15 horas y falleció diez minutos después debido a un shock traumático provocado por las lesiones.

Extorsiones alcanzaron niveles históricos: estas son las cifras

lr.pe

Presunto extorsionador tenía 18 años

El fallecido fue identificado como Pedro Franzua Arellan Solis, de 18 años de edad, quien tenía como dirección registrada el sector de Collique, también en el distrito de Comas. De acuerdo con información preliminar, el explosivo habría sido colocado en los exteriores de una ferretería, lo que refuerza la hipótesis de un presunto caso de extorsión.

Efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar si existen más personas involucradas en el hecho, así como el origen del material explosivo. Vecinos del sector señalaron que la zona cuenta con cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes serán clave para esclarecer lo ocurrido.

