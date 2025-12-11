HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

Según la investigación fiscal, los policías solicitaron en marzo S/30.000 a un detenido, quien habría pagado la mitad a la cuenta de una civil involucrada. Los agentes enfrentan cargos por cohecho pasivo propio.

Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel
Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel | Foto: Difusión.

Seis oficiales de la División de Robos de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una civil fueron detenidos durante la madrugada en las oficinas de la sede de la Dirincri tras una orden de allanamiento a pedido del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía de corrupción de funcionarios de Lima del Ministerio Público y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor).

A su salida de la sede policial, luego del operativo que se extendió por alrededor de siete horas, el fiscal Agustín Chuquipul Vidal brindó algunos detalles sobre el caso en la que sus implicados vienen siendo investigados por el delito de cohecho pasivo propio.

PUEDES VER: Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

lr.pe

Seis policías de la Dirincri detenidos por corrupción

Según la investigación fiscal, la División de Robos realizó una intervención en el distrito de San Miguel. Aparentemente, los agentes le habrían solicitado a uno de los capturados la suma de S/30.000 a cambio de favores y este habría pagado la mitad hacia la cuenta de la civil implicada.

“Los efectivos policiales han soltado la suma de S/15.000 a través de una diligencia que realizaron el 21 de marzo. La jueza nos otorgó una medida de detención con allanamiento”, señaló el fiscal Agustín Chuquipul Vidal.

Los detenidos fueron enmarrocados y trasladados esta madrugada a la sede de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), donde permanecerán mientras continúe la investigación.

División de Robos cuestionada por segunda vez

La detención a los seis efectivos recuerda otro evento similar en esta unidad de la Policía Nacional. En noviembre, se le acusó al jefe a cargo del área, el coronel de la PNP Juan Carlos Montúfar, por haber sustraído junto con ocho agentes policiales medio millón de soles en efectivo de una vivienda durante un operativo realizado en Huacho.

Desde inicios de diciembre, la entidad informó que al menos 570 policías han sido relacionados en actos de corrupción en lo que va del 2025.

