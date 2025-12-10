Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

Nuevo fiscal de la Nación será elegido el próximo año por la Junta de Fiscales Supremos. Foto: composición LR

Nuevo fiscal de la Nación será elegido el próximo año por la Junta de Fiscales Supremos. Foto: composición LR

La Junta de Fiscales Supremos confirmó que la designación del nuevo fiscal de la Nación recién será discutida en los primeros meses del 2026, luego de una sesión en la que solo se analizó el impacto de la sanción que enfrenta Delia Espinoza. El colegiado descartó que la elección estuviera prevista para esta semana.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, precisó que la reunión no tenía como objetivo elegir a un nuevo titular, sino revisar los alcances de la inhabilitación temporal impuesta a Espinoza. Según explicó, este escenario obliga a posponer cualquier decisión hasta que exista una evaluación jurídica más completa.

Gálvez señaló que la Junta retomará el análisis en enero o febrero del próximo año, fecha en la que se definirá si corresponde iniciar el procedimiento para reemplazar a Espinoza o si aún persisten impedimentos vinculados a su condición de inhabilitada temporal.

El magistrado enfatizó que no adoptarán decisiones apresuradas. Remarcó que la Junta tomará una determinación basándose en jurisprudencia y precedentes internos, con el fin de garantizar que el Ministerio Público mantenga decisiones ajustadas a ley.

Tomás Gálvez seguirá como fiscal interino mientras la Junta pospone la decisión

Tomás Gálvez confirmó que continuará como fiscal de la Nación interino tras la inhabilitación temporal de Delia Espinoza. En el diálogo, señaló que su permanencia se mantiene mientras la Junta de Fiscales Supremos retoma la evaluación del caso en los primeros meses del 2026.

El magistrado indicó que será la propia Junta la que analice la jurisprudencia y los precedentes antes de decidir si corresponde avanzar con una designación. Reiteró que no adoptarán decisiones apresuradas y que el debate continuará el próximo año.

¿Quiénes podrían ocupar el cargo de fiscal de la Nación?

El puesto de fiscal de la Nación puede ser ocupado por cualquiera de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Los fiscales que la conforman actualmente son: Tomás Gálvez, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides. Estos tres últimos ya han ocupado anteriormente el máximo cargo del Ministerio Público.

Quien también llega a ser un posible candidato es Luis Arce, fiscal restituido por la Junta Nacional de Justicia el pasado 5 de diciembre. La restitución se produjo el mismo día en que el Congreso aprobó la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Arce mantiene cuestionamientos vigentes pese a su restitución. Fue destituido por la JNJ en 2021 tras abandonar su cargo en el JNE durante la segunda vuelta, y su nombre apareció en pesquisas del caso Cuellos Blancos. Además, afronta una denuncia por enriquecimiento ilícito, aunque el Congreso archivó una acusación constitucional y el Poder Judicial rechazó suspenderlo.