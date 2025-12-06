Malos policías ligados a bandas criminales, una clave en el espiral de violencia

El que reprende es el cabecilla de una organización criminal y quien lo escucha, sumiso, un agente policial. “Nos tienes que llamar e informar (sobre operativos), tienes que protegernos”. Dirck Terry Mantilla, alias Loco Dirck, es quien cuestiona. Del otro lado de la línea el suboficial Frank Carlos Reátegui Bardales, acepta los cuestionamientos.

El diálogo, interceptado, es apenas un ejemplo de una práctica extendida: la de subalternos y oficiales dispuestos al servicio de organizaciones delictivas que operan en distintas regiones del país.

Junto a Reátegui fue detenido su compañero, el suboficial Snaider Stefano Najarro Zevallos. Ellos son investigados por integrar, presuntamente, ‘Los Buitres del Oriente’, la banda que construyó su poder en Ucayali.

La resolución que permitió sus capturas y las de otros 10 integrantes de esa red, emitida el 1 de diciembre de 2025 por el juez Robinson Mariano Godoy, a solicitud de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

El grupo criminal es acusado de cometer robo agravado, marcaje, sicariato, delitos contra el patrimonio, secuestro y fabricación y comercio ilegal de armas.

MININTER: MEDIDAS DRÁSTICAS

Acciones como estas llevaron al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a anunciar un conjunto de medidas drásticas destinadas a combatir la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú y recuperar la confianza ciudadana.

El inspector general de la PNP, teniente general Carlos Céspedes Muñoz, informó que se han fortalecido las áreas administrativas y anticorrupción y presentó resultados del sistema disciplinario.

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va del año 4,188 policías han sido sancionados, incluidos 570 por corrupción. Asimismo, 594 efectivos se encuentran bajo medidas preventivas —como separación temporal del cargo— y 27 ya han sido apartados definitivamente de la institución.

“Estamos construyendo una policía más profesional y alineada con la protección a la ciudadanía”, afirmó el ministro.

SECUESTRARON A ‘MARRONI’

Sin embargo, la presencia de dos efectivos policiales entre los investigados en la organización Criminal Los Buitres del Oriente agrava aún más la situación de malos policías, pues la Fiscalía sostiene que esta red criminal se habría beneficiado de información, protección o apoyo interno desde la institución.

El suboficial Frank Reátegui Bardales fue detenido en un restaurante de Yarinacocha y estaría vinculado al secuestro del ciudadano brasileño Bruno De Souza Costa, alias ‘Marroni’, sindicado como cabecilla de una célula del Comando Vermelho.

El hecho ocurrió el 27 de julio, cuando ‘Marroni’ fue grabado cuando era secuestrado por policías en actividad. A raíz de este caso, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y la Fiscalía iniciaron un minucioso seguimiento que finalmente permitió la ejecución de un operativo contra la banda que incluyó allanamientos, órdenes de captura y el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones contra más de una docena de investigados, entre ellos los policías Frank Reátegui Bardales y Snaider Najarro.

Pese a la gravedad del caso, Bruno De Souza Costa fue liberado posteriormente, debido a la falta de interés del gobierno brasileño en continuar con su proceso de extradición.

OTROS IMPLICADOS

Junto a los policías detenidos fueron identificados como implicados Alfredo Delgado Flores y Wilsom Pacaya Huarcaya, este último actualmente prófugo.

Entre los capturados figura Dirck Terry Mantilla, alias Loco Dirck, Rocío Ríos Shupingahua, pareja del temido ‘Abuelo’, y Lesly Gonzales Gonzales, alias ‘Ñaña’, señalada como pieza clave en robos y logística criminal.

Mientras tanto, la lista de prófugos revela la magnitud del entramado: Adrián Nicanor Torres Gonzales, Leo Edward Pérez Almonacid y Billy Grandez Hoyos, todos con graves investigaciones por marcaje, asaltos y robos agravados.

Pero el más buscado es Gray Joel Fachin Gonzales, alias ‘Abuelo’, considerado por la Policía como delincuente de alto riesgo.

LOS BUITRES DEL ORIENTE

-Wilson Harold Pacaya Huarcaya

-Adrián Nicanor Torres Gonzales

-Víctor Alfonso Sánchez Dávila

-Gray Joel Fachín Gonzales

-Dirck Terry Mantilla Muñoz

-Leo Edwar Pérez Almonacid

-Alejandro Chuquizuta Satalaya

-Billy Grandez Hoyos

-Rocío Elizabeth Ríos Shupingahua

-Lesly Karol Gonzales Gonzales

-Snaider Stefano Najarro Zevallos (PNP)

-Frank Carlos Benito Reátegui Bardales (PNP)