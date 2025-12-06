HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     
Política

Malos policías ligados a bandas criminales, una clave en el espiral de violencia

La lista de subalternos y oficiales PNP, investigados por "trabajar" para redes delictivas es bien extensa tanto en la Inspectoría General como en el Poder Judicial. Entre tanto, el Mininter lanza un nuevo intento por cortar esos hilos.

Ucayali: operación policial para detener a dos efectivos.
Ucayali: operación policial para detener a dos efectivos.

El que reprende es el cabecilla de una organización criminal y quien lo escucha, sumiso, un agente policial. “Nos tienes que llamar e informar (sobre operativos), tienes que protegernos”.  Dirck Terry Mantilla, alias Loco Dirck, es quien cuestiona. Del otro lado de la línea el suboficial Frank Carlos Reátegui Bardales, acepta los cuestionamientos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El diálogo, interceptado, es apenas un ejemplo de una práctica extendida: la de subalternos y oficiales dispuestos al servicio de organizaciones delictivas que operan en distintas regiones del país.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Junto a Reátegui fue detenido su compañero, el suboficial Snaider Stefano Najarro Zevallos. Ellos son investigados por integrar, presuntamente, ‘Los Buitres del Oriente’, la banda que construyó su poder en Ucayali.

La resolución que permitió sus capturas y las de otros 10 integrantes de esa red, emitida el 1 de diciembre de 2025 por el juez Robinson Mariano Godoy, a solicitud de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

PUEDES VER: Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

lr.pe

El grupo criminal es acusado de cometer robo agravado, marcaje, sicariato, delitos contra el patrimonio, secuestro y fabricación y comercio ilegal de armas.

MININTER: MEDIDAS DRÁSTICAS

Acciones como estas llevaron al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a anunciar un conjunto de medidas drásticas destinadas a combatir la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú y recuperar la confianza ciudadana.

El inspector general de la PNP, teniente general Carlos Céspedes Muñoz, informó que se han fortalecido las áreas administrativas y anticorrupción y presentó resultados del sistema disciplinario. 

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va del año 4,188 policías han sido sancionados, incluidos 570 por corrupción. Asimismo, 594 efectivos se encuentran bajo medidas preventivas —como separación temporal del cargo— y 27 ya han sido apartados definitivamente de la institución.

 “Estamos construyendo una policía más profesional y alineada con la protección a la ciudadanía”, afirmó el ministro.

SECUESTRARON A ‘MARRONI’

Sin embargo, la presencia de dos efectivos policiales entre los investigados en la organización Criminal Los Buitres del Oriente agrava aún más la situación de malos policías, pues la Fiscalía sostiene que esta red criminal se habría beneficiado de información, protección o apoyo interno desde la institución.

El suboficial Frank Reátegui Bardales fue detenido en un restaurante de Yarinacocha y estaría vinculado al secuestro del ciudadano brasileño Bruno De Souza Costa, alias ‘Marroni’, sindicado como cabecilla de una célula del Comando Vermelho.

El hecho ocurrió el 27 de julio, cuando ‘Marroni’ fue grabado cuando era secuestrado por policías en actividad. A raíz de este caso, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y la Fiscalía iniciaron un minucioso seguimiento que finalmente permitió la ejecución de un operativo contra la banda que incluyó allanamientos, órdenes de captura y el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones contra más de una docena de investigados, entre ellos los policías Frank Reátegui Bardales y Snaider Najarro.

Pese a la gravedad del caso, Bruno De Souza Costa fue liberado posteriormente, debido a la falta de interés del gobierno brasileño en continuar con su proceso de extradición.

PUEDES VER: Comandante y capitán PNP son acusados de cobrar S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

lr.pe

OTROS IMPLICADOS

Junto a los policías detenidos fueron identificados como implicados Alfredo Delgado Flores y Wilsom Pacaya Huarcaya, este último actualmente prófugo.

Entre los capturados figura Dirck Terry Mantilla, alias Loco Dirck, Rocío Ríos Shupingahua, pareja del temido ‘Abuelo’, y Lesly Gonzales Gonzales, alias ‘Ñaña’, señalada como pieza clave en robos y logística criminal.

Mientras tanto, la lista de prófugos revela la magnitud del entramado: Adrián Nicanor Torres Gonzales, Leo Edward Pérez Almonacid y Billy Grandez Hoyos, todos con graves investigaciones por marcaje, asaltos y robos agravados.

Pero el más buscado es Gray Joel Fachin Gonzales, alias ‘Abuelo’, considerado por la Policía como delincuente de alto riesgo.

LOS BUITRES DEL ORIENTE

-Wilson Harold Pacaya Huarcaya

-Adrián Nicanor Torres Gonzales

-Víctor Alfonso Sánchez Dávila

-Gray Joel Fachín Gonzales

-Dirck Terry Mantilla Muñoz

-Leo Edwar Pérez Almonacid

-Alejandro Chuquizuta Satalaya

-Billy Grandez Hoyos

-Rocío Elizabeth Ríos Shupingahua

-Lesly Karol Gonzales Gonzales

-Snaider Stefano Najarro Zevallos (PNP)

-Frank Carlos Benito Reátegui Bardales (PNP)

Notas relacionadas
Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

LEER MÁS
Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Phillip Butters renuncia a su militancia en Avanza País y se cae su candidatura presidencial

Phillip Butters renuncia a su militancia en Avanza País y se cae su candidatura presidencial

LEER MÁS
Rusos están detrás de la venta del avión Antonov para la PNP

Rusos están detrás de la venta del avión Antonov para la PNP

LEER MÁS
Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

LEER MÁS
Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

Junta Nacional de Justicia restituye a Arce Córdova como fiscal supremo

LEER MÁS
Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025