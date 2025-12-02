HOYSuscripcion LR Focus

Política

En solo 27 días han sido capturados 42 extorsionadores en Lima y Callao

También se ha desarticulado a ocho bandas criminales dedicadas a ese Lima. “Mi enemigo no es una persona, mi enemigo es la extorsión que golpea al país”, afirma el coronel Víctor Revoredo quien promete reducir a cero este tipo de delito que golpea al país.

Policía capturó a Los Alarakos de San Martín, dedicados a la extorsión.
Policía capturó a Los Alarakos de San Martín, dedicados a la extorsión.

“Mi enemigo no es una persona, mi enemigo es la extorsión que golpea al país”, afirma el coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones que, en solo 27 días de gestión ha desarticulado ocho bandas criminales y ha capturado a 42 “irrecuperables” dedicados a cometer este delito en Lima y Callao.

El oficial sostiene que Perú, Ecuador, México y Colombia están entre los países que sufren más extorsiones. Este crimen es perpetrado por bandas internacionales y por grupos armados locales contra transportistas, empresarios, comerciantes, profesionales.

ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La extorsión ha aumentado drásticamente en los últimos años, pero las autoridades se ocupan de sus efectos y no de sus causas. ¿Cómo combatir un crimen que afecta a miles de personas?

PUEDES VER: Ingenio sin límites: Este año 862 visitas intentaron pasar 243 celulares a las cárceles

Entre enero y setiembre de este año ingresaron a las cárceles del país 370 internos por extorsión, pero, de acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, solo 12 estaban con sentencia (3.2%) y 358 procesados.

“Todo ello pese a que en ese mismo periodo se registraron más de 20 mil denuncias por extorsión a nivel nacional”, afirma el experto.

REDUCIR ESTE DELITO A CERO

La extorsión no es una expresión aislada del crimen organizado, toda vez que está articulado a otras actividades como el tráfico de estupefacientes, los hurtos, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, préstamos gota a gota, el despojo de inmuebles y el lavado de activos.

Igualmente es un alto generador de desplazamiento forzado, amenazas, reclutamiento y otros delitos. Estas otras actividades han permitido a ciertas organizaciones delincuenciales, extranjeras y nacionales, controlar territorios y barrios.

Durante más de 30 años al servicio de la Policía Nacional, el coronel Víctor Revoredo es una de las voces más autorizadas para comprender la anatomía esta la violencia.

Su trayectoria es, en sí misma, un mapa de la transformación y de las limitaciones de los Estados frente al crimen organizado: es protagonista de la caída de grandes criminales; dirigió la División de Homicidios, impulsó la inteligencia operativa en Trujillo reduciendo a casi cero los secuestros y las amenazas a colegios.

PUEDES VER: Extorsiones llegan a 20.705 casos este año, pero apenas hay 1.389 presos por este delito

Esa combinación de experiencia operativa, visión estratégica y capacidad lo convirtió en un referente para las nuevas generaciones de la PNP que buscan entender por qué, pese a los esfuerzos acumulados, Lima y Callao siguen siendo violentas.

“Estamos combatiendo la extorsión, día a día, 24/7. Cueste nos cueste, lo vamos a reducir a cero”, asegura Revoredo.

DOS DUROS GOLPES

La República tuvo acceso a documentos y videos de dos operativos antiextorsión.

La noche del lunes fueron detenidos los peruanos Fernando Macavilca Salas (46), alias Gordo, y Carlos Alberto Jurado Jeu (43), alias Chusiado, presuntos integrantes de la banda criminal Los alarakos de San Martín que se dedicaba a extorsionar a las empresas de transporte.

Agentes de la Divinext con apoyo de la División de Investigación Contra la Criminalidad los intervinieron en la avenida Universitaria con Santa Elvira.

“Estos sujetos se dedicaban a extorsionar en los paraderos de Universitaria, Villa Sol, Santa Elvira y la avenida A, Los Olivos a las empresas de transporte BC Milenium, Etmigrasa, Translima SAC, Edvipusa, así como a comerciantes”, indicó Revoredo.

En otro operativo ejecutado ayer mismo fue capturado en el Cercado de Lima un integrante de la banda criminal Los Chukys del Rímac, buscado por extorsión, sicariato y tráfico de armas.

Además, se encuentra inmerso en el cobro de cupos a empresas de transporte, bodegas, homicidio por encargo, secuestro al paso (falso colectivero) y robo agravado en el Rímac.

Se trata de Yeizon Joahu Pinedo Mori (29), alias Loco Yeizon, a quien se le halló un revólver, municiones, un celular y se le incautó un automóvil. Este individuo tiene antecedentes por robo y hurto agravado desde el 2013.

HOMICIDIOS IMPARABLE

En Lima y Callao donde no solo la extorsión crece sino también los homicidios: 76 casos en pleno estado de emergencia del 22 de octubre al 29 de noviembre.

No obstante, según el Sinadef, hay otras 16 muertes violentas registradas como “ignoradas”. Pese a todo, el gobierno habla de avances.

PUEDES VER: La ‘M’: nueva banda criminal venezolana que siembra terror en Lima

La noche del domingo Sergio Bolaños Sarmiento, de 29 años, fue asesinado a balazos en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, hecho que estremeció a los vecinos.

Y es que el ataque, ejecutado por sicarios, se produjo a menos de dos cuadras de la vivienda familiar del presidente José Jerí. La Policía vincula a la víctima con la organización criminal 'Los pulpos', banda dedicada principalmente a la extorsión y el sicariato en el norte del país, y señala que el móvil del homicidio sería un ajuste de cuentas.

