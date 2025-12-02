HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1
EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     
PNP detiene a fiscal Henry Amenábar por recibir presunta coima: "Pidió 20 mil dólares para archivar denuncia"

El fiscal adjunto penal de Miraflores fue capturado en flagrancia tras recibir 3 mil dólares como presunta coima.

Fiscal Henry Amenábar formó parte del caso Alan García. Foto: composición LR/PNP
Fiscal Henry Amenábar formó parte del caso Alan García. Foto: composición LR/PNP

La División contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) junto con la Fiscalía Anticorrupción lograron detener al fiscal adjunto penal de Miraflores, Henry Amenábar, quien solicitó a un denunciado la suma de 20 mil dólares para archivar la denuncia en su contra por estafa.

"Este fiscal lo ha estado llamando en una serie de oportunidades y lo ha citado en un café en San Borja con la finalidad de convidarlo a que le pague 20 mil dólares para ayudarlo en esta investigación", relató el representante de la PNP.

Rafael Belaunde declara tras atentado en Cañete: "Tenemos que actuar y defendernos"



Sin embargo, el fiscal Amenábar no esperó que el denunciado acudiría a la Policía para denunciar el soborno del que era víctima y sería detenido en el momento que recibía el dinero. "Le había prometido archivar la denuncia sin que haya un juzgamiento", precisó el general de la policía.

¿Quién es el fiscal Henry Amenábar?

Amenábar formó parte de casos emblemáticos relacionados con el expresidente Alan García, Odebrecht, entre otros. Ha integrado el Equipo Especial de Fiscales que se avoca a investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en el denominado Caso Lava Jato. Dentro de este equipo, ejerció como Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial.

Participó en el operativo para ejecutar la orden de detención preliminar contra el expresidente Alan García en abril de 2019, momento en el que el exmandatario se disparó. Por este operativo, junto al fiscal José Domingo Pérez Gómez, se abrió una investigación preliminar de oficio por presuntas infracciones administrativas en la diligencia.

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

