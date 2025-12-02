PNP detiene a fiscal Henry Amenábar por recibir presunta coima: "Pidió 20 mil dólares para archivar denuncia"

La División contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) junto con la Fiscalía Anticorrupción lograron detener al fiscal adjunto penal de Miraflores, Henry Amenábar, quien solicitó a un denunciado la suma de 20 mil dólares para archivar la denuncia en su contra por estafa.

"Este fiscal lo ha estado llamando en una serie de oportunidades y lo ha citado en un café en San Borja con la finalidad de convidarlo a que le pague 20 mil dólares para ayudarlo en esta investigación", relató el representante de la PNP.

Sin embargo, el fiscal Amenábar no esperó que el denunciado acudiría a la Policía para denunciar el soborno del que era víctima y sería detenido en el momento que recibía el dinero. "Le había prometido archivar la denuncia sin que haya un juzgamiento", precisó el general de la policía.

¿Quién es el fiscal Henry Amenábar?

Amenábar formó parte de casos emblemáticos relacionados con el expresidente Alan García, Odebrecht, entre otros. Ha integrado el Equipo Especial de Fiscales que se avoca a investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en el denominado Caso Lava Jato. Dentro de este equipo, ejerció como Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial.

Participó en el operativo para ejecutar la orden de detención preliminar contra el expresidente Alan García en abril de 2019, momento en el que el exmandatario se disparó. Por este operativo, junto al fiscal José Domingo Pérez Gómez, se abrió una investigación preliminar de oficio por presuntas infracciones administrativas en la diligencia.