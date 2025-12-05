HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Capturan a Chuki, el peruano que mató a una menor de 16 años en España

Después de 15 años, Policía atrapó a Cristian Hernán Yong Granadino, uno delos hombres más buscados a nivel mundial por Europol. En el 2010 victimó a la menor con quien mantenía una relación sentimental, generando conmoción internacional.

Peruano asesinó a menor en España
Peruano asesinó a menor en España

La Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM-PNP), confirmó esta tarde la captura de Cristian Hernán Yong Granadino, alias ‘Chuki’, prófugo de la justicia española e incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol.

El sujeto es responsable del brutal asesinato de la menor S.R.F. (16), en Leganés, Madrid, España, un crimen que generó gran conmoción internacional.

 Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica, informó el general Aldo Ávila Novoa, director de la DIRITPTIM.

lr.pe

Cuando cometió del crimen el 10 de noviembre del 2010 tenía 30 años, mientras que su víctima, S.R.F.,apenas 16. La adolescente fue asesinada y su cuerpo fue hallado dentro de una maleta, cerca de su domicilio.

Cristian había planeado su huida con antelación, comprando un boleto de avión a Lima, adondevoló pocas horas después del asesinato. Según la investigación, había dejado evidencias incriminatorias en el lugar del crimen, como huellas, sangre y ADN. Quince años después fue capturado

Se sabe que la menor conoció a Cristian cuando tenía 14 años y él, 28. Ella trabajaba y utilizaba su salario para mantener a su pareja, que nunca había tenido empleo. Según el entorno de la adolescente, la relación estaba marcada por el maltrato.

lr.pe

En octubre de 2010, semanas antes del crimen,la menor decidió terminar con la relación por violencia física.

Sin embargo, Cristian intensificó el acoso:enviaba mensajes constantes, vigilaba sus movimientos y acudía a su lugar de trabajo. En ocasiones, bajo los efectos del alcohol, llegaba a patear la puerta de su casa para intentar entrar por la fuerza.

La alerta internacional emitida incluyóuna imagen de Cristian Yong Granadino y se pidió la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Hoy, este asesino ya está preso.

