Sociedad

Empresario denuncia a policías en robo de medio millón de soles durante operativo en zapatera en Huacho: “Tengo pruebas que tenía el dinero”

Fiscalía investiga operativo policial que tenía como finalidad capturar a los presuntos responsables de un triple homicidio; sin embargo, la acción se convirtió en un grave escándalo por desaparición de dinero.

Empresario denuncia a PNP por robo de medio millón de soles durante intervención a su domicilio en Huacho.
Empresario denuncia a PNP por robo de medio millón de soles durante intervención a su domicilio en Huacho. | Facebook

El empresario José Antonio Muchaipiña denunció a ocho agentes de la División de Investigación de Robos (DIRINCRI) de la Policía Nacional, por el presunto robo de más de medio millón de soles al interior de su domicilio cuando realizaron un operativo policial en Huacho. Según el agraviado, los efectivos habrían ingresado de manera irregular a su vivienda, ya que no contaban con una orden judicial.

La intervención se realizó durante la mañana del 1 de noviembre, en la asociación de vivienda Nuevo San Juan. Según los vecinos, los miembros de la PNP llegaron desde lima e irrumpieron en la casa del empresario cuando este no se encontraba en el lugar. Un testigo afirmó que los policías llegaron y preguntaron directamente por la casa de Muchaipiña. Asimismo, señalaron que el coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la Dirincri, también habría participado del operativo.

El Ministerio Público ya se encuentra investigando el caso de manera preliminar y deberá esclarecer si se trató de un error en la acción de los agentes, abuso de autoridad o un acto de corrupción por la desaparición de la gran suma de dinero al interior de una propiedad privada.

Medio millón de soles estaba guardado en zapatera

Jose Muchaipiña señaló a Panorama que el medio millón de soles que tenía guardado en una bolsa negra escondida en una zapatera en su habitación desapareció luego de que los policías ingresaron a su domicilio por un supuesto operativo. "Han jalado aquí, han buscado y mi dinero estaba aquí (señala un mueble) envuelto en una bolsa negra... Se llevaron un botín millonario".

Según el denunciante, los agentes policiales se llevaron medio millón de soles del segundo piso de su casa y afirma poder demostrar la existencia del dinero con estado de cuenta, retiros bancarios y operaciones inmobiliarias correspondientes a la compra y venta de terrenos. El empresario indicó que los uniformados se habrían llevado una cámara de seguridad, cuyo registro sería una prueba crucial para el caso.

