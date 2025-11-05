Banda de adultos mayores roba más de S/6.000 en productos de skincare en botica de San Miguel

Una banda de adultos mayores robó más de S/6.000 en productos cuidado de la piel, en una botica de San Miguel. Cámaras de seguridad, difundidas por Latina, captaron el modus operandi de este grupo, que está compuesto por cuatro personas. Uno de ellos ingresa al establecimiento para hablar con la farmacéutica y, de esta manera, distraerla. Cuando le pide algunos medicamentos, el adulto mayor le menciona que tiene una dolencia en la cintura.

Mientras la mujer se distrae, los otros integrantes de la banda sustraen los productos para la piel ubicados en una vitrina, colocándolos en una bolsa negra en cuestión de dos minutos. Una vez finalizado el robo, el sujeto encargado de distraerla le pregunta a la farmacéutica si acepta dólares, para luego retirarse tras recibir una respuesta negativa. Trabajadores de otras farmacias de la zona señalaron que también han sufrido robos de los productos expuestos en góndolas y exhibiciones.

Farmacias de San Miguel sufren robos de sus productos

Los farmacéuticos de otros locales de San Miguel mencionaron que también sufren robos de sus productos a manos de jóvenes que los sustraen en sus bolsillos o mochilas. Muchos de los propietarios de las farmacias no se percatan de que están siendo víctimas de robo, ya que siempre hay alguien que distrae al trabajador. En el momento en que el farmacéutico se voltea para buscar los pedidos del cliente, es cuando aprovechan para llevarse los productos.

A pesar de que los adultos mayores encargados de cometer el robo usaron gorros, las cámaras captaron sus rostros y se observa incluso cómo forcejean, al parecer, con una llave para abrir la vitrina y llevarse los productos dermatológicos.

