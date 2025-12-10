La Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este ejecutó un megaoperativo que culminó con la detención preliminar de 12 trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) adscritos a la Municipalidad Distrital de Ate y el allanamiento de 13 inmuebles en distintos puntos de Lima Este. La intervención fue dirigida por el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez, como parte de una investigación por presuntos actos de cohecho.

Según la tesis fiscal, desde 2024 habría operado una organización criminal dedicada a solicitar pagos ilícitos a conductores y representantes de empresas de transporte. A cambio de estos depósitos, los servidores investigados evitarían imponer multas o sanciones administrativas contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

TE RECOMENDAMOS RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Modus operandi incluiría cobros digitales y coordinación sostenida

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos miembros de la red habrían establecido un sistema de cobros que se efectuaban tanto de manera directa como mediante transferencias digitales realizadas a terceras personas. Para ello, se habrían utilizado aplicativos móviles como Yape y Plin, con el fin de dificultar la trazabilidad de los pagos.

El trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional permitió identificar a más de una decena de involucrados, entre ellos servidores responsables de labores de fiscalización. Las autoridades estiman que, entre 2024 y 2025, la presunta red habría acumulado más de S/ 1 millón en beneficios económicos indebidos obtenidos de manera sistemática. Además, en el inmueble se encontró algunos fajos de dinero que servirán como evidencia en el caso y en las próximas investigaciones. No se descarta que otros funcionarios también están involucrados.

Allanamientos permitieron asegurar información clave

El megaoperativo se realizó simultáneamente en varios puntos de Lima Este y permitió incautar documentación financiera, equipos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para la investigación. Todo ello contribuirá al fortalecimiento de los actos de indagación en la siguiente etapa del proceso.