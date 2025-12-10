HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

Desde 2024, los servidores públicos son acusados de solicitar pagos ilegales a conductores y empresas. Además, se intervino 13 inmuebles.

Fiscalía de la Nación inicia investigaciones contra 13 funcionarios de ATU. Foto: Fiscalía
Fiscalía de la Nación inicia investigaciones contra 13 funcionarios de ATU. Foto: Fiscalía | Fiscalía

La Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este ejecutó un megaoperativo que culminó con la detención preliminar de 12 trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) adscritos a la Municipalidad Distrital de Ate y el allanamiento de 13 inmuebles en distintos puntos de Lima Este. La intervención fue dirigida por el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez, como parte de una investigación por presuntos actos de cohecho.

Según la tesis fiscal, desde 2024 habría operado una organización criminal dedicada a solicitar pagos ilícitos a conductores y representantes de empresas de transporte. A cambio de estos depósitos, los servidores investigados evitarían imponer multas o sanciones administrativas contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Modus operandi incluiría cobros digitales y coordinación sostenida

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos miembros de la red habrían establecido un sistema de cobros que se efectuaban tanto de manera directa como mediante transferencias digitales realizadas a terceras personas. Para ello, se habrían utilizado aplicativos móviles como Yape y Plin, con el fin de dificultar la trazabilidad de los pagos.

El trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional permitió identificar a más de una decena de involucrados, entre ellos servidores responsables de labores de fiscalización. Las autoridades estiman que, entre 2024 y 2025, la presunta red habría acumulado más de S/ 1 millón en beneficios económicos indebidos obtenidos de manera sistemática. Además, en el inmueble se encontró algunos fajos de dinero que servirán como evidencia en el caso y en las próximas investigaciones. No se descarta que otros funcionarios también están involucrados.

Allanamientos permitieron asegurar información clave

El megaoperativo se realizó simultáneamente en varios puntos de Lima Este y permitió incautar documentación financiera, equipos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para la investigación. Todo ello contribuirá al fortalecimiento de los actos de indagación en la siguiente etapa del proceso.

Notas relacionadas
Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

LEER MÁS
Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

LEER MÁS
Camioneta impacta contra moto de carga y deja al menos un herido frente a estación Micaela Bastidas del Metropolitano, en Comas

Camioneta impacta contra moto de carga y deja al menos un herido frente a estación Micaela Bastidas del Metropolitano, en Comas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Tragedia en Barranca: tres hermanas a bordo de una camioneta mueren tras choque contra auto en Panamericana Norte

Tragedia en Barranca: tres hermanas a bordo de una camioneta mueren tras choque contra auto en Panamericana Norte

LEER MÁS
Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos protestan en huelga nacional indefinida

Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos protestan en huelga nacional indefinida

LEER MÁS
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo genera indignación y rechazo entre los vecinos: "Parece papel higiénico en un tubo"

Árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo genera indignación y rechazo entre los vecinos: "Parece papel higiénico en un tubo"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025