Juliaca: un policía muere tras un ataque armado dentro de su vivienda

A plena luz del día de este domingo, un grupo de diez sicarios armados irrumpió en la vivienda de un suboficial de la Policía en Juliaca y lo acribilló dentro de su dormitorio. En el ataque perpetrado en el jirón 23 de la urbanización La Capilla también resultó herido su hermano. Los delincuentes escaparon disparando en una camioneta ploma.

Los atacantes habrían esperado el corte programado de energía eléctrica en la zona, lo que dejó fuera de servicio varias cámaras de videovigilancia. Aprovechando ello -relató la familia- tocaron la puerta e ingresaron a la fuerza, luego buscaron al suboficial hasta ubicarlo en su habitación, donde lo sorprendieron junto a su bebé.

Lo sorprendieron en su dormitorio

La víctima fue identificada como Javier Apaza Miranda, de 45 años, quien descansaba en su dormitorio. Según la familia, en ese momento, su madre y esposa se encontraban en la cocina preparando el desayuno, entonces los atacantes empezaron a disparar. Los familiares pensaron al inicio que se trataba de un asalto, pero los delincuentes no se habrían llevado nada.

Hermano quedó herido tras enfrentamiento

En medio del ataque, su hermano Marvin Apaza Miranda, de 30 años, intentó defenderlo y enfrentarse a los sicarios. Sin embargo, recibió un disparo que lo dejó gravemente herido. Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia en un vehículo particular hacia una clínica local, pero Javier Apaza falleció en el trayecto.

Los sicarios escaparon en una camioneta de color ploma, realizando disparos al aire para intimidar a los vecinos y asegurar su huida. Agentes de la Policía desplegaron un operativo inmediato en la ciudad y zonas aledañas, con el objetivo de ubicar el vehículo y dar con los responsables del crimen.

Policía laboraba en Arequipa

En el lugar del ataque se hallaron varios casquillos regados en el suelo, lo que confirma la intensidad del tiroteo. Peritos de criminalística recogieron las evidencias y tomaron declaraciones a los familiares, quienes relataron la secuencia de los hechos. Informaron que el suboficial trabajaba en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, Arequipa; pero se encontraba en Juliaca pasando sus días de descanso con la familia.

Las primeras hipótesis apuntan a un presunto ajuste de cuentas, aunque las investigaciones oficiales determinarán las circunstancias exactas del crimen. Vecinos señalaron que hechos delictivos ocurrieron en la zona, por lo que optaron por instalar varias cámaras de seguridad.