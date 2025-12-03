Policía atrapa a los ‘Bonnie y Clyde’ limeños

La acción conjunta que realizaron miembros de la División de Investigación de Extorsiones y la Dirección de Inteligencia permitió dar un contundente golpe a una banda criminal conocida como ‘Bonnie y Clyde’.

Pero, a diferencia de la famosa pareja de ladrones, estos singulares vecinos que se dedicaban a la extorsión, fueron atrapados cuando amenazaban a bodegueros y mototaxistas en las zonas de Santa Clara y Santa Anita.

Ellos serían responsables de al menos 100 llamadas extorsivas diarias, de acuerdo con las declaraciones que brindó a La República el jefe de la Divinext, coronel Víctor Revoredo.

“Lanzan primero un ‘escopetazo’ (llamadas en serie) y si les liga proceden a cobrar la extorsión. Solicitan 10 mil hasta 80 mil soles, pero al final terminan negociando y de una sola víctima se pueden llevar 800 o 1.000 soles”, explicó el oficial.

Se trata de Edwin Jacinto Espinoza Vera (40), alias Chacal, y de su vecina Flor de María Silva Santiago (27), llamada Papita, quienes fueron intervenidos la madrugada de este 3 de diciembre. Ellos integrarían la banda criminal ‘Los Salsas’ que se dedican a la extorsión desde hace más de un año.

A ellos se les encontró tres celulares, una tarjeta de Interbank, otra del Banco de la Nación y otras dos más del BCP. Fueron intervenidos en la intersección de las avenidas Nicolás Ayllón con Coronel Marco Puente Llanos.

Una de sus víctimas, M.Z.C.A., había denunciado las amenazas que recibía por negarse a pagar.

En los celulares que se les encontró la policía pudo visualizar los mensajes extorsivos que enviaban y atemorizaban a comerciantes bodegueros y a mototaxistas a fin de que depositaran montos diarios a través de bancas móviles como Yape para que los dejen trabajar.

Desde el número 947797636 escribieron: “mira cumpita te hablamos desde un lugar donde n0o te imaginas y te estamos mirando todo lo que haces, todo sé que trabajas en moto, aquí las cosas como son, colaboras no te pasará nada, y si no colaboras te vas directo al cielo y sabemos que te gusta pegar mujeres…tenemos todo controlado así que si quieres conversar escribe o si no vamos a proceder porque estamos muy cerca de ti”.

Así, según el Ministerio Público, los ataques son cada vez más letales y la violencia no disminuye pese a las medidas del Gobierno.