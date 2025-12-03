HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 03 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Policía atrapa a los ‘Bonnie y Clyde’ limeños

A diferencia de la famosa pareja de ladrones, estos singulares vecinos se dedicaban a la extorsión contra bodegueros y mototaxistas en Santa Clara y Santa Anita. Solicitaban de 10 mil a 80 mil soles, pero terminaban cobrando cupos de 800 a 1000 soles. ‘Chacal’ y ‘Papita’ ya están tras las rejas.

Pareja de vecinos dedicada a la extorsión. Fotocomposición/LR
Pareja de vecinos dedicada a la extorsión. Fotocomposición/LR

La acción conjunta que realizaron miembros de la División de Investigación de Extorsiones y la Dirección de Inteligencia permitió dar un contundente golpe a una banda criminal conocida como ‘Bonnie y Clyde’.

Pero, a diferencia de la famosa pareja de ladrones, estos singulares vecinos que se dedicaban a la extorsión, fueron atrapados cuando amenazaban a bodegueros y mototaxistas en las zonas de Santa Clara y Santa Anita.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Ellos serían responsables de al menos 100 llamadas extorsivas diarias, de acuerdo con las declaraciones que brindó a La República el jefe de la Divinext, coronel Víctor Revoredo.

PUEDES VER: Mininter: “Hay mucho por hacer, pero necesitamos que denuncien extorsiones"

lr.pe

“Lanzan primero un ‘escopetazo’ (llamadas en serie) y si les liga proceden a cobrar la extorsión. Solicitan 10 mil hasta 80 mil soles, pero al final terminan negociando y de una sola víctima se pueden llevar 800 o 1.000 soles”, explicó el oficial.

Se trata de Edwin Jacinto Espinoza Vera (40), alias Chacal, y de su vecina Flor de María Silva Santiago (27), llamada Papita, quienes fueron intervenidos la madrugada de este 3 de diciembre. Ellos integrarían la banda criminal ‘Los Salsas’ que se dedican a la extorsión desde hace más de un año.

A ellos se les encontró tres celulares, una tarjeta de Interbank, otra del Banco de la Nación y otras dos más del BCP. Fueron intervenidos en la intersección de las avenidas Nicolás Ayllón con Coronel Marco Puente Llanos.

Una de sus víctimas, M.Z.C.A., había denunciado las amenazas que recibía por negarse a pagar.

En los celulares que se les encontró la policía pudo visualizar los mensajes extorsivos que enviaban y atemorizaban a comerciantes bodegueros y a mototaxistas a fin de que depositaran montos diarios a través de bancas móviles como Yape para que los dejen trabajar.

PUEDES VER: Anuncian inteligencia operativa, análisis forense y técnicas de investigación criminal para frenar la extorsión

lr.pe

Desde el número 947797636 escribieron: “mira cumpita te hablamos desde un lugar donde n0o te imaginas y te estamos mirando todo lo que haces, todo sé que trabajas en moto, aquí las cosas como son, colaboras no te pasará nada, y si no colaboras te vas directo al cielo y sabemos que te gusta pegar mujeres…tenemos todo controlado así que si quieres conversar escribe o si no vamos a proceder porque estamos muy cerca de ti”.

Así, según el Ministerio Público, los ataques son cada vez más letales y la violencia no disminuye pese a las medidas del Gobierno.

Notas relacionadas
En solo 27 días han sido capturados 42 extorsionadores en Lima y Callao

En solo 27 días han sido capturados 42 extorsionadores en Lima y Callao

LEER MÁS
La ‘M’: nueva banda criminal venezolana que siembra terror en Lima

La ‘M’: nueva banda criminal venezolana que siembra terror en Lima

LEER MÁS
Ingenio sin límites: Este año 862 visitas intentaron pasar 243 celulares a las cárceles

Ingenio sin límites: Este año 862 visitas intentaron pasar 243 celulares a las cárceles

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

LEER MÁS
Madre denuncia secuestro de sus hijos de 2 y 3 años por parte de un sujeto en Satipo: pide apoyo para encontrarlos

Madre denuncia secuestro de sus hijos de 2 y 3 años por parte de un sujeto en Satipo: pide apoyo para encontrarlos

LEER MÁS
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS
Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025