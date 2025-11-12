Los comerciantes ambulantes discrepan sobre el traslado al excentro penitenciario San Jorge. Foto: John Reyes / La República | Créditos John Reyes

A semanas de iniciar la temporada navideña, miles de comerciantes ambulantes de Mesa Redonda aguardan con incertidumbre la decisión final sobre su posible traslado al expenal San Jorge. La Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo, busca liberar las calles del Centro Histórico ante la masiva afluencia de compradores en diciembre.

El plan municipal contempla reubicar a más de 4.000 ambulantes a este predio para prevenir accidentes, mejorar el orden y garantizar un espacio más seguro tanto para vendedores como para el público.

La propuesta fue enviada al Ejecutivo, ya que el terreno, ubicado entre las avenidas Nicolás de Piérola, Montevideo y Ayacucho, se encuentra cerrado como centro penitenciario desde 2010 y actualmente está bajo administración del Poder Judicial.

Interior del expenal San Jorge. Foto: John Reyes / La República

Ambulantes preocupados por traslado

La República conversó con distintos comerciantes para conocer si esta medida podría beneficiarlos o no en esta época del año, donde esperan generar mayores ingresos por la venta de sus productos.

Para algunos, la idea de un nuevo espacio suena alentadora. “Vivo del día a día para mis hijos. Esto ayudaría”, comenta Franco Sánchez, quien vende juguetes, aunque advierte que hasta ahora nadie les ha informado nada oficialmente y teme que se vuelvan a repetir errores del pasado.

Vendedora ambulante en Mesa Redonda. Foto: John Reyes / La República

Pero no todos lo ven con optimismo. Otros temen que alejarse de sus puntos tradicionales, justo en campaña navideña, termine por alejar a los compradores. “Va a bajar las ventas. Cuando nos sacaron antes, los clientes no fueron y todos regresamos”, recuerda Lucía Ramos, dedicada a la venta de adornos. Además, advierte que, hasta el momento, ni ella ni sus compañeros fueron empadronados.

A su lado, vendedores como Luisa Calderón reconocen que el traslado podría mejorar el orden, pero dudan de su efectividad. “Habría menos posibilidad de riesgo, pero cada año las ventas bajan. No sabemos si la gente llegará hasta allá”. Como muchos, tampoco figura en ningún padrón.

Para quienes venden productos pequeños o de bajo margen, el temor no es solo perder clientes, sino dejar de sostener sus ingresos diarios. “Ahora las ventas ya están bajas y con eso van a caer más. Si el lugar está lejos, la gente no irá”, afirma Rolando Rojas, mientras acomoda su mercadería en una esquina del jirón Ayacucho.

Advierten inminente fracaso como La Huerta Encontrada

Detrás de esta desconfianza está un recuerdo no tan lejano: el fallido intento de reubicación en “La Huerta Encontrada” durante la anterior gestión municipal. En ese entonces, muchos fueron llevados a una zona sin condiciones adecuadas ni presencia de público. El proyecto fracasó y los comerciantes regresaron.

Para Román Nazario, presidente de la Cámara de Mesa Redonda, la historia corre el riesgo de repetirse. “Es un manotazo de ahogado. No es una solución porque no hay planificación. Hay alrededor de 15.000 ambulantes en toda la zona. No caben todos en el expenal”, advirtió.

El representante asegura que su organización propuso un plan de formalización a inicios de año a la administración de Rafael López Aliaga, pero fue ignorado. “No aceptamos que esta medida solo sirva para la foto de la Municipalidad. Si sucede una desgracia, será su responsabilidad”.

Ambulantes en Mesa Redonda inician campaña navideña. Foto: John Reyes / La República

La actual gestión municipal ni los propios comerciantes buscan que se repita la tragedia del 29 de diciembre de 2001, cuando un incendio provocado por la manipulación de pirotécnicos dejó, según el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 277 personas fallecidas y 189 desaparecidas en Mesa Redonda.

Inicio de empadronamiento municipal

Desde la propia comuna, la regidora Roxana Rocha Gallegos informó que se ha realizado un primer empadronamiento de aproximadamente 5.000 comerciantes ambulantes. Aseguró que el traslado podría concretarse en los próximos dos meses, dependiendo de las coordinaciones con el Poder Judicial, el Ministerio de Economía, Vivienda y la Superintendencia de Bienes Nacionales.

“El predio tiene 10.000 metros cuadrados y pronto creemos que será viable usarlo para ubicar a los comerciantes”, explicó Rocha. Sin embargo, muchos vendedores aún desconocen si realmente inició el empadronamiento o a quiénes exactamente fueron seleccionados, a poco de celebrar fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Mientras la municipalidad continúa con las gestiones, los comerciantes piden certezas. La campaña navideña es su oportunidad más importante del año, y temen que una reubicación tardía, mal planificada o sin consenso, termine afectando de forma directa sus ingresos y, en consecuencia, a sus familias.

