Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
Sociedad

Familia de joven soldador de 24 años que fue asesinado en Piura organiza marcha: "Ni una muerte más"

La familia de Fabián Bancayán Fiestas, joven soldador asesinado en La Unión, Piura, convoca a una movilización pública el 16 de enero para exigir avances en la investigación del crimen.

Bayacán fue baleado el 7 de enero tras descender de una minivan, en un ataque perpetrado por dos motociclistas.
Foto: difusión

La familia de Fabián Bancayán Fiestas, joven soldador de 24 años asesinado el pasado 7 de enero en el distrito de La Unión, región Piura, anunció una movilización pública como medida de protesta. La convocatoria busca exigir avances en la investigación del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Mediante un comunicado, los deudos informaron que la concentración se realizará bajo el lema “Ni una muerte más”, y está programada para el viernes 16 de enero a las 8:00 a. m. El punto de inicio será la vivienda de los padres de la víctima, desde donde se dirigirán hacia la ciudad de Piura.

La familia señaló que la movilización responde a la falta de resultados concretos en las diligencias fiscales y policiales. Asimismo, indicaron que el joven se encontraba a pocas semanas de convertirse en padre.

Brutal ataque en el distrito de La Unión contra joven soldador

Fabián Bancayán Fiestas fue asesinado minutos después del mediodía del 7 de enero, en el barrio San José, cuando descendía de una minivan. Según la información recabada, el joven había llegado al lugar junto a un amigo para realizar trabajos de mantenimiento en una embarcación.

Cuando se disponía a abrir la puerta lateral del vehículo para retirar herramientas, una motocicleta con dos ocupantes se detuvo a pocos metros. Uno de los sujetos efectuó varios disparos contra la víctima y luego se dio a la fuga. Posteriormente, una segunda motolineal se acercó al lugar y uno de sus ocupantes volvió a disparar contra Bancayán, quien ya se encontraba herido.

La esposa del joven, Karen Chapilliquén, quien se encuentra en estado de gestación, expresó su dolor : “Tenías un corazón enorme, como nadie en este mundo (…) Eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo”.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

