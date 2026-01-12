Familia de joven soldador de 24 años que fue asesinado en Piura organiza marcha: "Ni una muerte más"

Bayacán fue baleado el 7 de enero tras descender de una minivan, en un ataque perpetrado por dos motociclistas. | Foto: difusión

La familia de Fabián Bancayán Fiestas, joven soldador de 24 años asesinado el pasado 7 de enero en el distrito de La Unión, región Piura, anunció una movilización pública como medida de protesta. La convocatoria busca exigir avances en la investigación del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Mediante un comunicado, los deudos informaron que la concentración se realizará bajo el lema “Ni una muerte más”, y está programada para el viernes 16 de enero a las 8:00 a. m. El punto de inicio será la vivienda de los padres de la víctima, desde donde se dirigirán hacia la ciudad de Piura.

La familia señaló que la movilización responde a la falta de resultados concretos en las diligencias fiscales y policiales. Asimismo, indicaron que el joven se encontraba a pocas semanas de convertirse en padre.

Brutal ataque en el distrito de La Unión contra joven soldador

Fabián Bancayán Fiestas fue asesinado minutos después del mediodía del 7 de enero, en el barrio San José, cuando descendía de una minivan. Según la información recabada, el joven había llegado al lugar junto a un amigo para realizar trabajos de mantenimiento en una embarcación.

Cuando se disponía a abrir la puerta lateral del vehículo para retirar herramientas, una motocicleta con dos ocupantes se detuvo a pocos metros. Uno de los sujetos efectuó varios disparos contra la víctima y luego se dio a la fuga. Posteriormente, una segunda motolineal se acercó al lugar y uno de sus ocupantes volvió a disparar contra Bancayán, quien ya se encontraba herido.

La esposa del joven, Karen Chapilliquén, quien se encuentra en estado de gestación, expresó su dolor : “Tenías un corazón enorme, como nadie en este mundo (…) Eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo”.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

