No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto se sabe tras reunión con el Ejecutivo

Paro de transporte en Lima y Callao fue inicialmente anunciado para el 15 de enero. | composición LR

Tras el encuentro entre los gremios de transporte y el Ejecutivo para abordar la crisis de inseguridad, se informó que este lunes 12 de enero se darán a conocer los detalles del paro nacional en Lima y Callao. Aunque aceptaron continuar en la mesa de diálogo, las bases acordaron no detener sus medidas de protesta ante la falta de garantías de seguridad.

Martín Ojeda, vocero del gremio Transporte Unido, mencionó, tras la reunión con el presidente José Jerí, que se juntó con otros gremios para tener un bloque unido y convocar a una nueva fecha del paro.

¿Cuándo sería el paro de transporte en Lima y Callao? Esto se conoce tras reunión con José Jerí

Los diferentes gremios de Transporte Urbano de Lima y Callao y Transportes Unidos, conformado por diversas empresas de transporte de Este, Norte, Sur y Centro de Lima y Callao, informaron en un comunicado que darán a conocer las medidas ante los atentados a los transportistas en el país este 12 de enero.

Al respecto, Martín Ojeda indicó que el paro de transporte ya no sería el jueves 15 de enero. Según el vocero, la nueva fecha que confirmarían en su rueda de prensa, en el local de Lince, sería el miércoles 14 o viernes 16, pero que sí o sí sería esta semana.

Sin embargo, Martín Valeriano, representante de Anitra (Asociación Nacional de Integración de Transportistas) reveló para La República que no estuvieron en la conferencia de prensa y que "en esta reunión (con el presidente José Jerí) solo se reunieron con los empresarios, más no con los conductores".

Asimismo, señaló que la asociación de conductores se juntarán para concretar qué medidas se seguirán respecto al paro. De la misma forma, Walter Carrera, vocero y dirigente de Asotrani (Asociación de Transportistas Nacional e Internacional), confirmó que la reunión sería alrededor de las 2:00 p. m.

En la conferencia que tuvieron los gremios de transportistas con el presidente se dio a conocer las falencias del Gobierno ante el incremento de las extorsiones y el sicariato, además de los reclamos por las muertes ocasionadas por la criminalidad.

