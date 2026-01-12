HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
No habrá paro de transportistas este 15 de enero
No habrá paro de transportistas este 15 de enero     No habrá paro de transportistas este 15 de enero     No habrá paro de transportistas este 15 de enero     
EN VIVO

José Jerí encapuchado se reúne con amigo de Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto se sabe tras reunión con el Ejecutivo

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, indicó que se modificará la fecha de la paralización del transporte urbano en Lima y Callao.

Paro de transporte en Lima y Callao fue inicialmente anunciado para el 15 de enero.
Paro de transporte en Lima y Callao fue inicialmente anunciado para el 15 de enero. | composición LR

Tras el encuentro entre los gremios de transporte y el Ejecutivo para abordar la crisis de inseguridad, se informó que este lunes 12 de enero se darán a conocer los detalles del paro nacional en Lima y Callao. Aunque aceptaron continuar en la mesa de diálogo, las bases acordaron no detener sus medidas de protesta ante la falta de garantías de seguridad.

Martín Ojeda, vocero del gremio Transporte Unido, mencionó, tras la reunión con el presidente José Jerí, que se juntó con otros gremios para tener un bloque unido y convocar a una nueva fecha del paro.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

lr.pe

¿Cuándo sería el paro de transporte en Lima y Callao? Esto se conoce tras reunión con José Jerí

Los diferentes gremios de Transporte Urbano de Lima y Callao y Transportes Unidos, conformado por diversas empresas de transporte de Este, Norte, Sur y Centro de Lima y Callao, informaron en un comunicado que darán a conocer las medidas ante los atentados a los transportistas en el país este 12 de enero.

Al respecto, Martín Ojeda indicó que el paro de transporte ya no sería el jueves 15 de enero. Según el vocero, la nueva fecha que confirmarían en su rueda de prensa, en el local de Lince, sería el miércoles 14 o viernes 16, pero que sí o sí sería esta semana.

PUEDES VER: Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

lr.pe

Sin embargo, Martín Valeriano, representante de Anitra (Asociación Nacional de Integración de Transportistas) reveló para La República que no estuvieron en la conferencia de prensa y que "en esta reunión (con el presidente José Jerí) solo se reunieron con los empresarios, más no con los conductores".

Asimismo, señaló que la asociación de conductores se juntarán para concretar qué medidas se seguirán respecto al paro. De la misma forma, Walter Carrera, vocero y dirigente de Asotrani (Asociación de Transportistas Nacional e Internacional), confirmó que la reunión sería alrededor de las 2:00 p. m.

En la conferencia que tuvieron los gremios de transportistas con el presidente se dio a conocer las falencias del Gobierno ante el incremento de las extorsiones y el sicariato, además de los reclamos por las muertes ocasionadas por la criminalidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

LEER MÁS
¡Paro de transportistas sí va!: Gobierno intenta deslegitimar protesta, pero medida se mantiene

¡Paro de transportistas sí va!: Gobierno intenta deslegitimar protesta, pero medida se mantiene

LEER MÁS
Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas del 15/01 y los acusa de integrar bandas criminales

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas del 15/01 y los acusa de integrar bandas criminales

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambios en el sistema de licencias de conducir: MTC explica cómo reducir puntos

Cambios en el sistema de licencias de conducir: MTC explica cómo reducir puntos

LEER MÁS
Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

Conciertos en Perú 2026: fechas confirmadas, artistas, precios de entradas y cómo comprar

Cantante Moisés Vega asegura que no ve a su hija ante exigencia de su expareja de pasarle una pensión anticipada: “El monto no está a mi alcance”

Sociedad

Delincuentes roban casa en SJL y se llevan hasta una tesis: “Me estaba preparando para mi titulación”

Fuerte explosión deja dos hombres heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí justifica reunión secreta con empresario chino por Día de la Amistad Perú China: “Realizaremos actividades en Palacio”

Kira Alcarraz: Comisión de Ética evaluará este lunes denuncia de oficio por presunta agresión a trabajador del SAT

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025