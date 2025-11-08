HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Sociedad

Municipalidad de Lima plantea reubicar 4.000 ambulantes de Mesa Redonda en el expenal San Jorge: "Nos va a llevar 15 días"

La regidora de la MML, Roxana Rocha, estima reubicar entre 3.500 y 4.000 en un espacio de 10.000 metros cuadrados. A pesar de la propuesta, Román Nazario, presidente de la Cámara de Mesa Redonda, critica la medida y cuestiona que el municipio rechazó planes de formalización anteriormente presentados.

Municipalidad de Lima plantea reubicar 4.000 ambulantes de Mesa Redonda en el expenal San Jorge | Foto: composición LR/CanalN.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comenzó el proceso de empadronamiento de comerciantes informales para reubicarlos temporalmente en el expenal San Jorge, ubicado a pocas cuadras de la avenida Abancay, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las zonas comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central.

En conversación con Panamericana, la regidora municipal Roxana Rocha señaló que este primer registro facilitará la identificación de los vendedores que serían trasladados al nuevo espacio, aunque sostuvo que todavía se encuentran trabajando las coordinaciones con las entidades correspondientes para hacer realidad el proyecto.

Municipalidad de Lima quiere reubicar a ambulantes de Mesa Redonda

Rocha aseguró que en un primer momento se realizó el empadronamiento de alrededor de 5.000 comerciantes, consiguiendo un espacio para muchos de ellos en galerías y que actualmente estima una población de entre 3.500 y 4.000, que podría ser reubicada.

“El predio, ubicado en el expenal San Jorge, es bastante grande, 10.000 metros cuadrados, y en coordinación con el Ministerio de Economía, el Poder Judicial y el Ministerio de Vivienda, a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales, muy pronto creemos que eso va a ser viable, en que nos permita utilizar este gran predio para ubicar a todos los comerciantes”, explicó.

La regidora indicó que, una vez consigan los permisos, iniciarían los proyectos de condicionamiento para reubicar a los comerciantes. En ese sentido, refirió que este proceso le tomaría a la municipalidad unos 15 días en un inicio, pero para mantenerlo de forma estable requerirían de algunos meses.

Negativa de comerciantes para ser reubicados

Por su parte, Román Nazario, presidente de la Cámara de Mesa Redonda, calificó a la medida como tardía e inviable. “En 4 años de gestión, al tercero quieren hacer algo cuando no han hecho nada en cuanto a reubicación de ambulantes. La realidad ni siquiera se lo permite. No pueden meter 15.000 ambulantes en 1.500 metros cuadrados, en un local que incluso está ahora adjudicado por Bienes Nacionales al Poder Judicial y que no va a ser entregado inmediatamente”, expresó.

En otra entrevista para Canal N, Nazario reveló que anteriormente presentaron planes de formalización a la actual gestión de la MML, pero no obtuvieron respuesta de la autoridad municipal. “Hemos propuesto a esta gestión reubicarlos en galerías que no tengan mucha ocupación, producto de la competencia desleal, pero no somos escuchados”, indicó.

Asimismo, señaló que los dos intentos anteriores de organización no dieron ningún resultado. “Nos quisieron reubicar en la huerta encontrada. Duró un día, al día siguiente de la foto estaba el local vacío. El del Paseo de La República, creo que colocaron a 150 ambulantes, duro menos de un mes”, añadió.

