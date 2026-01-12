HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

El agresor, Manuel Acuña Forno, bajó de su auto en la vía pública y corrió para atacar a la mujer por la espalda luego de que ella le interpelara por su derecho peatonal.

El empresario Acuña admitió públicamente la agresión contra la doctora Pulcha.
El empresario Acuña admitió públicamente la agresión contra la doctora Pulcha. | Foto: composición LR/ Cuarto Poder

La doctora, Renata Pulcha Ugarte, de 32 años, denunció la agresión que sufrió del empresario, Manuel Acuña Forno, quien sería ejecutivo de la empresa PC Corporación. El ataque ocurrió luego de que la víctima le reclamara por invadir la vía peatonal en la intersección de las calles Bolognesi y Tripoli, en Miraflores, mientras ella cruzaba la pista.

La joven, quien radica originalmente en Austria, había regresado al Perú por una breve temporada para pasar vacaciones junto a su familia.

Doctora denunció agresión de gerente de PC corporación en Miraflores

Cámaras de vigilancia registraron que el incidente ocurrió por la tarde, mientras la víctima caminaba por la calle. Según las imágenes difundidas por América Noticias, la joven intentaba cruzar la avenida cuando Acuña avanzó su vehículo sin detenerse, pese a que la médica se encontraba en medio de la vía.

Ante esto, la mujer golpeó el auto en señal de reclamo por la invasión del cruce peatonal y continuó su camino, sin imaginar que el sujeto terminaría agrediéndola.

"Estaba en completo shock, no sabía qué estaba sucediendo. Él pensó que yo estaba en falta, y probablemente ni siquiera vio que yo estaba intentando cruzar la calle y que casi me atropella", mencionó Renata Pulcha.

El vehículo de Acuña cruzó la vía sin reparar en que la doctora estaba cruzando la pista. Foto: Cuarto Poder

El vehículo de Acuña cruzó la vía sin reparar en que la doctora estaba cruzando la pista. Foto: Cuarto Poder

Las imágenes mostraron que el agresor se aproximó rápidamente hacia ella y, aprovechando que se encontraba de espaldas, le propinó una fuerte patada que la hizo trastabillar. Ante la agresión, la doctora Pulcha Ugarte, comenzó a grabar a Acuña para tener evidencias del delito que había cometido, pero este intentaba arrebatarle el celular mientras gritaba.

"No tengo por qué quedarme callada, tengo todo el derecho a hablar y sobre todo porque da cólera que haya gente que se porte así y haya víctimas que no pueden hacer nada y por eso es que estoy hablando", declaró la profesional de salud.

A través de una carta, Acuña Forno admitió la agresión, alegando que actuó bajo un 'sobresalto'. Pese a las disculpas ofrecidas, el ejecutivo afirmó no considerarse una persona violenta. Por su parte, la víctima rechazó los argumentos y calificó el ataque como un claro acto de "machismo y abuso de poder".

