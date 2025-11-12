Forado continúa avanzando hacia el carril que se encuentra en buen estado. MTC restringió el acceso en Ventanilla. | Cortesía | Norberth Chávez Zeta

Forado continúa avanzando hacia el carril que se encuentra en buen estado. MTC restringió el acceso en Ventanilla. | Cortesía | Norberth Chávez Zeta

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ordenó el cierre temporal del tramo 3.5 de la av. Néstor Gambetta en Ventanilla, luego de que forado avanzara hasta la berma central de la vía en la que continuaban transitando vehículos de norte a sur. La medida fue anunciada luego de que el ministro de la cartera, Aldo Prieto, visitara la zona para realizar trabajos de supervisión.

"Estamos atendiendo esta emergencia. Estamos trabajando en una solución definitiva. Nos hemos reunido con los alcaldes distritales y congresistas para trabajar de manera conjunta y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos" manifestó el ministro del MTC, quien estuvo acompañado por la congresista Patricia Chirinos y el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez.

Pistas de las avenidas Haya de la Torre y Cusco se encuentran en pésimo estado, sin señalización peatonal ni semáforos. Foto: Vania Ramos/ La República.

Autoridades locales exigen declarar en emergencia av. Gambetta

La Municipalidad de Mi Perú comentó a La República que tras el anuncio del plan de desvío en el tramo 3.5 de la av. Gambetta, su distrito será el más perjudicado, ya que sus pistas se encuentran en pésimo estado, así como la falta de señalización peatonal para los transeúntes.

Según la última reunión que han sostenido con trabajadores de Provías Nacional, se ha dispuesto iniciar obras de asfaltado en la prolongación de la av. Víctor Raúl Haya de la Torre, así como semáforos y señalizaciones en el cruce. Sin embargo, la institución adscrita al MTC no ha establecido la fecha de inicio de obras.

Durante el cierre de ambos sentidos del km 3.5 de la Vía Nacional, no se observó policías de tránsito, según un transportista y vecino de la zona. Asimismo, medios locales informaron gran congestión vehicular en la entrada al distrito de Mi Perú por la av. Cusco para ingresar a Ventanilla.

Vehículos de carga pesada no podrán transitar por la av. Gambetta

El plan de desvío puesto en marcha por el MTC desde la noche del último martes 11 de noviembre, especificó restringir la circulación de vehículos de carga pesada superior a 6.5 toneladas por la av. Néstor Gambetta. Ahora, los tráileres que superen este peso deberán dirigirse hacia la carretera Panamericana Norte hasta el Óvalo Naranjal para luego cruzar hacia la av. Canta Callao para ingresar al Primer Puerto.

En tanto, los vehículos ligeros y transporte público urbano podrá transitar por las siguientes avenidas:

De norte a sur

El ingreso se mantendrá por la av. Gambetta hasta el ingreso a Mi Perú

Luego deberán continuar por la prolongación av. Víctor Raúl Haya de la Torre

Hasta la intersección con la av. Cusco para luego ir por la av. De La Revolución

Continuar por la calle Pavayacu para unirse nuevamente a la av. Gambetta en Ventanilla.

De sur a norte

Vehículos livianos y de transporte público que provengan de la av. Gambetta deberán desviarse a la altura del km 3.4 para Mi Perú

Continuarán por su recorrido por la av. Haya de la Torre hasta unirse nuevamente con la av. Gambetta en el cruce de Mi Perú con sentido a Pachacutec.

Plan de desvío en el tramo de la av. Néstor Gambetta inició la noche del 11 de noviembre. Foto: MTC

