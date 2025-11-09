Una intervención policial permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda ‘Los feroces de Lima’, dedicada a extorsionar a trabajadores del transporte en el distrito de Comas y en el Callao. Los sujetos exigían S/4.000 a un mototaxista para devolverle su vehículo o, de lo contrario, lo venderían.

El operativo, dirigido por la recientemente creada División de Investigación de Extorsiones y liderado por el coronel Víctor Revoredo, se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la avenida 22 de Agosto. En el lugar, los agentes encontraron el mototaxi robado junto a otros vehículos menores que, según se presume, también fueron hurtados bajo la misma modalidad.

Coordinaban extorsiones en un supuesto taller

Los detenidos fueron identificados como Jesús Espinoza Cortés, quien ya tenía antecedentes policiales; su hermano, Edison Espinoza Cortés; Alejandro Tine Lara y Gonzalo Torres. Todos negaron los cargos, pese a que las pruebas los vinculan con los hechos. De acuerdo con la Policía Nacional, el lugar operaba como fachada de taller mecánico y era utilizado para ocultar las unidades robadas mientras se planificaban extorsiones contra las víctimas.

La víctima relató a Latina que, tras el robo de su mototaxi, comenzó a recibir amenazas en las que se le exigía una fuerte suma de dinero a cambio de recuperar su herramienta de trabajo. La denuncia permitió a los agentes identificar el inmueble donde operaba la organización criminal.

Durante la intervención, uno de los detenidos sorprendió a los efectivos policiales al expresar su reconocimiento por su labor. “Lo felicito por la actividad que está haciendo usted acá”, manifestó a la autoridad policial.

Vínculos en Lima y Callao

La PNP confirmó que, durante el proceso de identificación, se comprobó que varios de los detenidos tenían antecedentes por receptación, algunos con más de dos registros previos. Esta información fue clave para reforzar las investigaciones sobre las actividades de la banda criminal, que tendría remanentes en otros distritos de Lima Metropolitana y en el primer puerto.

Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes. Por su parte, el mototaxista afectado logró recuperar su vehículo, que, aseguró, representa su principal fuente de ingresos para él y su familia.

