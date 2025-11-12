HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: bus interprovincial con 60 pasajeros cae a un abismo cerca del río Ocoña

El vehículo de la empresa Llamosas partió desde Chala rumbo a Arequipa y se despistó a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur.

Autoridades permanecen en la zona del accidente realizando las labores de rescate. Foto: Composición LR
Autoridades permanecen en la zona del accidente realizando las labores de rescate. Foto: Composición LR

Un lamentable accidente ocurrió la noche del martes 11 de noviembre en Arequipa, cuando un bus de la empresa de transporte interprovincial Llamosas se dirigía desde Chala hacia la ciudad blanca. El vehículo, de dos pisos y con al menos 60 pasajeros a bordo, cayó a un abismo de unos 200 metros de profundidad, cerca del río Ocoña, en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur.

Según información preliminar, se han reportado varios heridos, quienes han sido trasladados al centro de salud de Ocoña y al Hospital de Camaná. Mientras tanto, las labores de rescate continúan en la zona, mientras se espera el reporte oficial sobre el numero total de víctimas.

Nota en desarrollo…

