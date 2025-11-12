Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para madre de alias El ‘Monstruo’

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Tercer Despacho) consiguió que el Poder Judicial dicte 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias El ‘Monstruo’, identificado como líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Esto fue oficializado en las redes sociales de la entidad pública.

La medida fue obtenida tras la apelación interpuesta por el referido despacho fiscal y sustentada por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste, que logró revocar el arresto domiciliario que inicialmente se había impuesto a Hernández. Ahora se seguirán investigando a los demás implicado para dar con otras pistas de la organización.

Madre de alias El ‘Monstruo’ es vinculada a banda criminal

Según las investigaciones, Hernández estaría vinculada a los delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos, al haber participado en actividades logísticas que habría favorecido las operaciones de la red delictiva liderada por su hijo.

'Los Injertos del Cono Norte' son investigados por su participación en extorsiones, cobro de cupos, amenazas y atentados con explosivos contra empresarios y comerciantes de diversos distritos del norte de Lima. El Ministerio Público sostiene que esta estructura criminal operaba bajo un sistema jerárquico y con funciones definidas.

La Fiscalía destacó, mediante su comunicado, que la medida busca garantizar el desarrollo del proceso penal, evitar el riesgo de fuga y asegurar que la imputada no interfiriera en la obtención de pruebas ni en la investigación contra los demás miembros de la organización criminal.

El Ministerio Público informó que continuará con las diligencias para fortalecer la acusación contra la banda criminal y desarticularla por completo.

