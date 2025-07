La ola de inseguridad continúa en aumento, lo que ha motivado al gremio de transportistas a convocar un nuevo paro nacional para los días 24 y 25 de julio, en demanda de medidas concretas frente a la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos. La Federación de Empresarios de Gamarra, junto con otros gremios, ha expresado su respaldo a la protesta; sin embargo, no paralizarán sus actividades. En contraste, el conglomerado comercial de Mesa Redonda sí detendrá sus labores para sumarse a la movilización.

"La incapacidad e ineptitud de la presidenta de la República (Dina Boluarte) está destruyendo el comercio. Nosotros, como Gamarra, somos la cuna de los emprendedores y realmente generamos empleo. No somos una carga para el Gobierno, al contrario, representamos un gran aporte porque producimos desde cero y pagamos nuestros impuestos. (...) Lo que se exige es seguridad, combatir la delincuencia", criticó Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, en declaraciones a La República.

Gremios de Gamarra se unen, pero no van a cerrar

Raymundo explicó que solo los dirigentes de su gremio participarán en la movilización convocada por Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, tras el asesinato de dos trabajadores de la empresa Emptonsa. Sin embargo, aclaró que no paralizarán sus actividades comerciales. "Vamos a acompañar al señor Palomino; las cabezas vamos a participar, es decir, los dirigentes principales. Pero Gamarra no va a cerrar", sostuvo. También precisó: “De mi gremio asistirán en promedio nueve dirigentes como representación legal, no irán los trabajadores ni quienes atienden en las tiendas o galerías. No vamos a cerrar”.

Además, confirmó que otros sectores de Gamarra se sumarán a la protesta. "Dos de los ocho gremios con los que hemos conversado están de acuerdo. En total, seremos tres los que participaremos a título personal, como representantes. (…) No apoyaremos cerrando los locales porque eso significaría una pérdida millonaria para nosotros en tiempos de crisis", advirtió.

Respecto a las motivaciones para unirse a la protesta, Raymundo explicó que se debe al incremento de la inseguridad y a la inacción del Gobierno. “Por la inseguridad, porque en cualquier momento podemos sufrirlo y por la poca participación del Gobierno central y la poca eficacia que tienen. No hay un conjunto de medidas drásticas, todo es voluntad política donde realmente los empresarios de transporte se puedan sentir más seguros”, sostuvo.

Más de 190 galerías de Mesa Redonda se unirán al paro de transportistas

"Nosotros preferimos no trabajar dos días para que el Gobierno sienta que el país ya está harto de esta incapacidad de gobernanza y liderazgo". Américo Quispe, presidente del Conglomerado de Mesa Redonda, anunció que más de 190 galerías de este importante eje comercial acatarán el paro convocado por los gremios de transportistas para los días 24 y 25 de julio. "Se ha convocado al 100% al conglomerado de Mesa Redonda, Las Malvinas y Gamarra para participar, y no solamente por apoyar, es un clamor popular por todo lo que ocurre en el país", declaró a este medio.

Quispe detalló que la convocatoria ha tenido una amplia acogida entre los comerciantes. “Nosotros estamos convocando a todas las galerías, que son más de 194, que están informadas y han aceptado, y están de acuerdo en participar en contra de toda esta extorsión, asesinatos que suceden en nuestro país. Creemos que esta ola de matanzas ya debe de parar”, expresó.

Durante los días del paro, explicó que los comerciantes marcharán hasta la Plaza Dos de Mayo, donde esperan reunirse con los líderes que convocaron la protesta y con otros sectores que también se sumarán a la movilización. Además, indicó que los conglomerados también respaldarán la segunda jornada de protesta convocada por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien llamó a un paro nacional para los días 27 y 28 de julio “en defensa de la vida”.

