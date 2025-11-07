HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Sociedad

Campaña navideña en Mesa Redonda: ambulantes impiden paso peatonal y usan rejas de la Municipalidad de Lima para colgar sus productos

En plena campaña navideña, el caos y la congestión en Mesa Redonda generan malestar entre los transeúntes, quienes exigen a las autoridades soluciones efectivas frente al desorden y la presencia masiva de ambulantes.

Con el inicio de la campaña navideña, los centros comerciales y galerías de Lima comienzan a exhibir sus mejores productos para el público. Mesa Redonda, uno de los principales emporios comerciales de la capital, vuelve a destacar, no solo por su variedad, sino también por las multitudes que lo caracterizan en esta época.

El comercio, mencionó Román Nazario Álvares, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, alberga alrededor de 15.000 comerciantes formales y 15.000 informales. Advirtió que ya se había propuesto con anterioridad un plan de reubicación para evitar estas aglomeraciones durante las campañas, pero que no encuentran una respuesta. “Nosotros hemos propuesto reubicarlos en galerías que no tienen mucha ocupación, producto de la competencia desleal. Pero, lamentablemente no somos escuchados por la Gerencia. Lo único que se fomenta es la informalidad”, precisó para Canal N.

Ambulantes toman calles y veredas de Mesa Redonda

La República recorrió los jirones Ancash, Andahuaylas, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa, Cusco, Puno y Nicolás de Piérola, y pudo constatar que decenas de comerciantes informales ocupan las veredas y las pistas, haciendo imposible el tránsito peatonal y vehicular. A lo largo del recorrido también se observó que las rejas instaladas por la Municipalidad de Lima, que supuestamente deberían impedir el paso de camiones para abastecer a estos comercios, no cumplen con su función. Estas rejas, ubicadas desde Abancay hasta Paruro y desde Jr. Ancash hasta Nicolás de Piérola, son usadas incluso para colgar productos, mientras que estibadores y jaladores continúan tomando las avenidas.

El personal de la municipalidad explicó que las rejas se cierran entre las 6:00 y 7:00 p. m. y se vuelven a abrir temprano en la mañana, debido a que es prácticamente imposible mantenerlas cerradas durante todo el día. Esta situación complica aún más el tránsito peatonal y vehicular, especialmente en temporada navideña, cuando la afluencia de compradores se incrementa considerablemente.

Transeúntes piden soluciones

Diversos transeúntes entrevistados expresaron su malestar por la congestión y el desorden. Una persona señaló que “es difícil transitar por aquí, hay mucho tráfico y mucha gente, supongo que por las fiestas navideñas. Hace años debieron de reordenar esto, el tránsito peatonal más que todo”.

Otra señora, quien indicó que viene desde Puente Piedra para realizar sus compras navideñas, comentó: “Es complicado pasar por aquí, estoy viniendo ahora porque cada vez se pone peor el caos”. En Andahuaylas, cerca del Congreso, la situación es aún más crítica, con una mayor concentración de comerciantes informales que desde temprano toman las calles.

Es necesario recordar que la reubicación de los comerciantes ambulantes de Mesa Redonda se ha intentado en al menos dos ocasiones, sin éxito. En junio de 2023 fue el primer intento, aunque muchos volvieron al emporio por la baja afluencia de público. En 2024, fueron trasladados a la feria Huerta Encontrada, pero regresaron al día siguiente alegando que el lugar era lejano, de difícil acceso y peligroso. Hoy, ante la propuesta de trasladarlos al antiguo penal San Jorge, afirman que el espacio no es suficiente y consideran inviable su reubicación allí.

