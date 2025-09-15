HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
Sociedad

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Expertos advierten que el proyecto, con un costo de S/600 millones, requiere estudios técnicos adecuados. Aseguran que no resolverá la congestión vehicular y podría afectar monumentos históricos.

La obra pretende crear un nuevo boulevard en lo que hoy se conoce como la av. Abancay. Foto: Composición LR/Sebastián Blanco
La obra pretende crear un nuevo boulevard en lo que hoy se conoce como la av. Abancay. Foto: Composición LR/Sebastián Blanco

La Municipalidad de Lima anunció un nuevo proyecto para la construcción de un túnel subterráneo de 6.93 kilómetros de extensión a lo largo de toda la avenida Abancay, a fin de conectar el Centro Histórico de Lima con Barrios Altos a través de un boulevard. De acuerdo con la propuesta, la megaobra cruzará los distritos de La Victoria, Cercado de Lima, Rímac y San Juan de Lurigancho pretendiendo una mejora en la movilidad urbana. Al respecto, La República consultó con vecinos y comerciantes de la av. Abancay, quienes se mostraron preocupados con el futuro de sus negocios y el entorno de la zona durante la ejecución de la infraestructura.

En la misma línea, el exiministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) Carlos Estremadoyro sostuvo que el proyecto debe tener un correcto estudio técnico para que sea viable. Del mismo modo, el urbanista Augusto Ortiz considera que la obra, que costará alrededor de S/600 millones, no es una prioridad y que no reducirá el tráfico ocasionado por la gran cantidad de autos y las más de 600 líneas de transporte público.

¿Qué pretende realizar Rafael López Aliaga con el mega túnel en la av. Abancay?

El proyecto anunciado por Rafael López Aliaga contempla la creación de un boulevard con parques sobre la actual avenida Abancay para desviar todo el tránsito vehicular al subterráneo a través de un mega túnel que partirá desde la avenida Grau en La Victoria hasta la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho. Según indican, el expediente técnico lleva más de 3 años realizándose y "se tendría" una planificación detallada para la ejecución de la obra.

Modelo tridimensional del túnel de Abancay. Foto: MML

Modelo tridimensional del túnel de Abancay. Foto: MML

El proyecto contará con 4 estaciones o paraderos. Además, tendrá 8 accesos y salidas vehiculares a lo largo de todo el túnel. En la misma línea, se intervendrán alrededor de 64.000 m² para la creación del boulevard que priorizará la peatonalización. Pese a que el alcalde sostiene que no afectará a nadie, expertos en el tema advierten que la ejecución de la obra traerá problemas para el entorno social, como vecinos y comerciantes que expresan su desconfianza y poca aceptación.

Túnel subterráneo de doble nivel en la avenida Abancay. Foto: Composición LR

Túnel subterráneo de doble nivel en la avenida Abancay. Foto: Composición LR

Preocupación de comerciantes y vecinos en la avenida Abancay

La República se dirigió hacia la avenida Abancay, en donde se proyecta realizar un túnel subterráneo. Si bien, algunos peatones y comerciantes tienen conocimiento de la obra, expresaron su preocupación ante un posible cierre de la vía, lo que terminará perjudicando la zona comercial. "Al trabajador no le conviene. Al pasar esto, me eliminan", sostuvo un lustrabotas que tiene su puesto en las inmediaciones de la vía.

"Nos perjudica a todos los centros comerciales. ¿De dónde vamos a pagar nuestros locales? Trabajamos en puestos alquilados. Solamente nos dijeron que iba a haber un túnel por acá", "Más allá de que lo puedan hacer, será un caos la av. Abancay. Afectará bastante a la cantidad (de personas) que trabajan ahí", señalan comerciantes y peatones en el lugar.

De acuerdo con el alcalde, la obra subterránea no afectaría las zonas que abarque. Foto: Sebastián Blanco

De acuerdo con el alcalde, la obra subterránea no afectaría las zonas que abarque. Foto: Sebastián Blanco

En tanto, desde la Estación Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, La República consultó con los diversos pasajeros a fin de obtener una opinión sobre el proyecto planteado por la Municipalidad de Lima. Por ello resaltaron la necesidad de un correcto estudio técnico para la viabilidad del megaproyecto y cuestionando al alcalde Rafael López Aliaga. "Lo ideal sería que sea un proyecto de Gobierno a Gobierno para establecer los plazos correctos", puntualiza un pasajero.

La necesidad de realizar estudios previos para no paralizar la obra

Carlos Estremadoyro, exministro de Transportes y Comunicaciones, sostuvo que para la ejecución de la obra se debe considerar las interferencias que hay en la zona del Centro Histórico de Lima. "Ese trazo que están proponiendo tendrá un conflicto con la Línea 3 del Metro porque van en paralelo", sostuvo y tomó como ejemplo esta obra, señalando que durante su ejecución se presentaron inconvenientes como las cimentaciones de edificios, tuberías que no habían sido identificadas.

Zonas que serían intervenidas en la avenida Abancay. Foto: Sebastián Blanco

Zonas que serían intervenidas en la avenida Abancay. Foto: Sebastián Blanco

Asimismo, señaló que, pese a que las obras subterráneas se realizan entre 30 y 40 metros de profundidad, hay la posibilidad de que pueda afectar monumentos históricos. Por ello, hizo hincapié en que se debe realizar un correcto estudio técnico para la ejecución del Proyecto Abancay. "Lamentablemente, el alcalde no es muy hincha de hacer estudios, pero si se hacen antes de empezar es para que no inicie una obra y la tengas que parar", acotó.

En esa misma línea, remarcó que se debe considerar que el túnel es de mucha mayor envergadura que las líneas del metro, pues en el Proyecto Abancay se plantea una vía de doble nivel. "Posiblemente, tenga que realizarse a tajo abierto y eso paralizará las zonas que son bastante congestionadas (...) Es un túnel bastante grande, no es meter una tuneladora como en el caso del metro", cuestionó.

Un proyecto de alto costo que no sería prioritario

Al respecto, el urbanista Augusto Ortiz de Zevallos considera que la obra tiene un costo muy elevado y que no acabaría con uno de los principales dolores de cabeza que enfrenta la ciudad de Lima: la congestión vehicular. "Supone una inversión inmensa y endeudando más a Lima. Además, anulando lo que el Centro necesita: mejores viviendas y que no tenga escenarios tan delincuenciales", precisó.

El tramo que abarcará el megatúnel de la avenida Abancay. Foto: MML

El tramo que abarcará el megatúnel de la avenida Abancay. Foto: MML

El urbanista remarcó la falta de estrategia en el Proyecto Abancay, ya que si bien tiene como finalidad priorizar la peatonalización, esta no sería factible con un entorno inseguro donde prima la delincuencia. Por ello, el urbanista sostiene que si se piensa recuperar zonas del Centro Histórico de Lima, esta debería ser en una totalidad y no parcial. "Veo simplemente una estrategia muy cosmética. Se están buscando obras emblemáticas que lleven un nombre y apellido de quien las hizo", cuestionó el urbanista.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

