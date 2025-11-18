Jueza admite extradición al Perú de Erick Moreno, el 'Monstruo', tras su captura en Paraguay

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula LEER MÁS

Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura LEER MÁS

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento” LEER MÁS

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados LEER MÁS

Incendian 5 buses de la empresa Pegasso Express en cochera de Puente Piedra: choferes suspenden operaciones LEER MÁS