Sociedad

Jueza admite extradición al Perú de Erick Moreno, el 'Monstruo', tras su captura en Paraguay

Moreno Hernández era buscado en Perú por graves delitos como extorsión, sicariato y robo agravado. La solicitud fue admitida por las autoridades paraguayas.

Jueza Clara Ruiz Díaz ordena la extradición de 'El Monstruo'. Foto: Ministerio del Interior
Jueza Clara Ruiz Díaz ordena la extradición de 'El Monstruo'. Foto: Ministerio del Interior

La justicia paraguaya admitió la solicitud de extradición al Perú de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', cabecilla de la temida banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' y quien era requerido por la justicia peruana por una serie de delitos graves que incluyen extorsión, sicariato y robo agravado

