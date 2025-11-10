HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios ante compra de raciones en EEUU: “López Aliaga pretende que los peruanos coman como en Miami”

La periodista criticó en su programa la decisión de la Municipalidad de Lima de adquirir alimentos importados en lugar de optar por opciones locales y más económicas para los afectados. Además, arremetió contra el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, tras la salida de la abogada Giovanna Vélez del Mininter.

En 'Sin guion', RMP calificó como "innecesaria" la compra de raciones. Foto: composición LR
En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios cuestionó la compra de 40.000 "raciones de emergencia" hecha por la gestión de López Aliaga a una empresa de EEUU con el fin de atender a los afectados por las lluvias en la ciudad de Lima, la cual resulta completamente innecesaria y fuera de lugar para la conductora, al pretender el exalcalde que los peruanos “coman como en Miami” cuando se cuenta con tantas alternativas en nuestro país.  

“No le objeto nada al proveedor, pero sí a la Municipalidad de Lima, que pudo haber decidido por algo más económico y sobre todo que el damnificado entienda. Podríamos juntar latas de atún y agua, y sería comida para 24 horas. Además, tienes que haber tenido la preparación de un astronauta de la NASA para entender esto en inglés, traducirlo y luego armar todo”, criticó fuertemente la periodista.

Por otro lado, Palacios arremetió contra el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien habría sido uno de los responsables de la salida de la abogada penalista Giovanna Vélez Fernández del Mininter tras haber acusado a la fiscal suprema Patricia Benavides del plagio de su tesis, lo que sería una evidente represalia en contra de Vélez.

“El señor Tiburcio no se va a dedicar a los 56 choferes asesinados ni a ver las extorsiones que hay en el país, sino a ejecutar las venganzas de Patricia Benavides, la cual resulta más que extraña ya que esta abogada es la víctima de Benavides, al haberle plagiado ella su trabajo… A eso es a lo que se dedica el ministro de Interior”, reclamó Palacios e hizo énfasis en que así es como actúa el pacto.  

Así también, la periodista volvió a recalcar el hecho de que el Gobierno decidiera alargar la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez cuando resulta más que obvio que no lo quiere hacer, solo que no lo confirma debido a que estaría yendo en contra de la Constitución. “El Estado peruano no puede decir, como quieren los trolls, rechazo el asilo, porque no se puede y tampoco lo ha hecho. No rechazan absolutamente nada, y la diferencia con Alan García, por enésima vez, es que a él no le habían dado el asilo”, explicó la conductora y reiteró que ya no hay vuelta atrás porque Chávez ya se encuentra asilada. 

