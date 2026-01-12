Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

El Jurando Nacional de Elecciones (JNE) ordenó la reapertura del sistema electoral por un plazo máximo de 12 horas para que Primero La Gente, organización vinculada a Marisol Pérez Tello, complete la inscripción de su fórmula presidencial con miras a las elecciones 2026, luego de concluir que fallas en la plataforma de firma digital impidieron culminar el trámite dentro del plazo regular.

La medida se adoptó tras declarar fundada la apelación presentada por el personero legal del partido, Marco Antonio Zevallos, y anular la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que había declarado improcedente, por extemporánea, la solicitud de inscripción presentada en diciembre de 2025.

JNE dispone que se aperture por 12 horas la plataforma Declara+ para que Primero La Gente inscriba sus listas.

El máximo organismo electoral determinó que las interrupciones en el servicio externo de firma digital SignNet, integrado al sistema Declara+, constituyeron una afectación no imputable a la organización política, lo que vulneró su derecho a la participación en los comicios generales de 2026.

Con este fallo, el JNE dispuso que los Jurados Electorales Especiales competentes fijen fecha y horario para la reapertura del sistema, a fin de que Primero La Gente pueda completar la presentación de su fórmula presidencial y de sus listas parlamentarias.

Fallas informáticas impidieron la inscripción de Primero La Gente

El expediente analizado por el pleno del JNE detalla que el personero del partido mantuvo sesiones activas en la plataforma Declara+ desde la noche del 23 hasta la mañana del 24 de diciembre de 2025. Sin embargo, el proceso no pudo cerrarse debido a interrupciones en el servicio de firma digital, etapa indispensable para que una solicitud quede formalmente presentada.

Los informes de la Oficina General de Tecnologías de la Información concluyeron que el sistema Declara+ permaneció operativo, pero que el proveedor externo de firma digital registró caídas intermitentes durante varias horas, lo que bloqueó la validación final de la documentación cargada.

El pleno electoral estableció una relación directa entre estas fallas y la no presentación de la fórmula presidencial, por lo que descartó que existiera negligencia del partido y sostuvo que correspondía adoptar una medida correctiva para no restringir el derecho de participación política en las elecciones generales 2026.

Primero La Gente deberá registrar sus listas en Declara+

Con la reapertura del sistema electoral, Primero La Gente queda habilitado para concluir su proceso de inscripción y quedar oficialmente en carrera dentro del proceso de las elecciones 2026, en las que Marisol Pérez Tello figura como una de las principales referentes políticas de la agrupación.

La resolución también ordena que los JEE realicen la calificación de las listas que se presenten durante este plazo excepcional y emitan pronunciamientos con celeridad, a fin de no afectar el cronograma del proceso de elecciones generales 2026.