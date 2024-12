En Lima existe una zona roja dentro del distrito de Barrios Altos, que resultó ser la opción adecuada para el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a fin de ocuparla con comerciantes ambulantes que, originalmente, trabajaban en Mesa Redonda y áreas aledañas al Mercado Central de la capital. Pese a que estos manifestaron su rechazo por los altos índices de delincuencia en este espacio, la inauguración en 2023 continuó, pero sin éxito alguno. Tras ello, el propio burgomaestre admitió el notable fracaso: "Al principio no funcionó".

RLA insiste en reubicar comerciantes a zona peligrosa en Barrios Altos. Foto: difusión

¿Qué zona roja de Lima iba a ser el nuevo Mesa Redonda?

El área denominada 'La Huerta Encontrada', ubicada en la cuadra siete del jirón Amazonas, en Barrios Altos, apuntaba a ser el próximo espacio que albergue a los comerciantes reubicados de Mesa Redonda. Al menos ese era el plan de López Aliaga en 2023, sin embargo, el terreno de la Huerta Encontrada es parte de la zona roja del distrito.

Diversos comerciantes lo advirtieron previo a la pomposa inauguración que resultó en un claro fracaso. Actualmente, las posturas son las mismas: "Tendrían que limpiar esa zona de los criminales para que pueda ser un campo ferial", "La mayoría de gente allá roban, no entiendo por qué nos quieren mandar", "Es peligroso, solo viven rateros", señalaron algunos ambulantes y vecinos.

Este diciembre 2024, López Aliaga insiste en el plan y ha asegurado que la Municipalidad de Lima "vuelve a la carga" con el proyecto de la Huerta Encontrada: "Tenemos un plan que es inaugurar Huerta Encontrada, hemos vuelto a la carga, hemos dado un espacio más grande, estamos distribuyendo, hay espacios adecuados para la venta ambulante".

Actualmente, la Huerta Encontrada luce abandonado, con basura dentro del área, montículos de tierra y no existe un límite que establezca el perímetro que estará ocupado.

Frente a la iniciativa, cuya inauguración apunta a este sábado 14 de diciembre, el vicepresidente de la Cámara de Comerciantes de Mesa Redonda, Román Nazario, señaló: "Es imposible reacomodar a más de 7.000 personas allí, no soporta más de 500 ambulantes informales". Asimismo, indicó que el caos en Mesa Redonda es inminente por la gran cantidad de ambulantes, y advirtió: "Tenemos que cruzar los dedos y rogar a Dios que no pase nada porque el alcalde de Lima y las políticas que ha implementado no ha servido de nada para la seguridad".

¿Por qué fracasó 'La Huerta Encontrada' en 2023?

Durante el mes de junio de 2023, fecha en que los cientos de ambulantes reubicados de Mesa Redonda debían estar trabajando en la Huerta Encontrada, La República constató que no había presencia de ambulantes a casi un mes de la inauguración, así como tampoco mesas o toldos que acrediten que existía actividad comercial. ¿La falla? Fracaso en el empadronamiento de negociantes.

Los ambulantes argumentaron que el principal motivo por el que abandonaron la Huerta Encontrada se debió a la poca, o casi nula venta, que tuvieron, pues, como zona roja y peligrosa, no había mucha circulación de gente por allí, lo cual se reflejaba en la poca demanda. Otro de los motivos fue la demora en el empadronamiento, muchos de ellos nunca llegaron a ser registrados.

El alcalde de Lima había anunciado que, para el proceso de empadronamiento, se iba a priorizar la atención de personas con discapacidad, pero nunca llegaron a instalarse rampas o mejores vías de acceso para las mismas.