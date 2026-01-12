Alexandra Niurka Salvatierra Elías y Jimena Alexandra Uriarte Castro, ambas de 22 años, son dos jóvenes influencers en TikTok que exhibían su estilo de vida y los lujos que disfrutaban a través de redes sociales. No obstante, según el fiscal adjunto Pako Grajeda, en declaraciones a América TV, utilizaban esta fachada —y la de ser modelos— para viajar al extranjero y transportar sustancias ilícitas como cocaína y tusi.

En conversaciones por chat se observa cómo ambas creadoras de contenido detallaron su viaje a Bali, Indonesia. En los mensajes se mencionaba que debían vacunarse antes del vuelo y presentarse con anticipación en el aeropuerto Jorge Chávez, donde finalmente fueron detenidas por las autoridades. Horas antes del viaje, ambas recibieron maletas rosadas que contenían droga camuflada en su interior.

Cámaras de seguridad del aeropuerto siguieron los movimientos de las influencers

En imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez, el viernes 12 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 19.28 horas, se observa a Salvatierra y Uriarte descender de una camioneta negra. Ambas fueron asistidas por otras dos personas —una mujer y un hombre— que actualmente están bajo investigación, para trasladar su equipaje. Uno de ellos sacó un celular y las grabó mientras se dirigían al aeropuerto, como si estuviera registrando que la mercancía ya iba en camino.

"Tenían una vestimenta particular", señaló el fiscal Grajeda, en referencia a que gran parte de su indumentaria era de color rosado. Lejos de pasar desapercibidas, los investigadores indicaron que aquella ropa hizo que llamaran aún más la atención. Las autoridades, que ya seguían sus pasos, permitieron que llegaran hasta el counter e ingresaran sus maletas al sistema.

Pero todo se detuvo cuando un escuadrón del Grupo Terna las intervino, tras una semana de seguimiento. Los agentes inspeccionaron las maletas, hallaron las sustancias ilícitas y les informaron que, durante las investigaciones, permanecerían detenidas.

Alexandra Salvatierra habría viajado en el pasado para transportar droga

De acuerdo con las autoridades, Alexandra Salvatierra había realizado viajes al extranjero en el pasado. Por ello, se maneja la hipótesis de que habría transportado droga a otros países.

En su Certificado de Movimiento Migratorio figura que la influencer viajó a países como los Países Bajos, Colombia y Panamá entre 2023 y 2025. Según su propio testimonio ante los fiscales y agentes de la Dirandro, el destino final del viaje a Holanda era Indonesia. Ambas permanecen bajo prisión preventiva por un plazo de 18 meses, mientras duren las investigaciones. Las autoridades ahora centran su atención en las personas que financiaron los pasaportes, los boletos de viaje, las reservas de hotel y el traslado hasta el aeropuerto.

