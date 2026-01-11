El Concejo Municipal de Miraflores aprobó el pasado 8 de enero de 2026 declarar de interés un proyecto de inversión privada para la construcción de un "auditorio multiusos deportivo y cultural" en el espacio que actualmente alberga el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla. Según una nota publicada el día previo, 7 de enero, el proyecto está destinado a "eventos deportivos indoor, conferencias, actividades culturales, educativas y otras de interés para la comunidad". La decisión se adoptó con siete votos a favor, uno en contra y una abstención, durante la primera sesión ordinaria del año.

Sin embargo, los vecinos han expresado su rechazo a la decisión de la comuna. Indican que, pese a que la municipalidad afirma que solo se ha aprobado una declaración de interés y no un proyecto específico, el proceso ya estaría condicionado hacia un modelo de auditorio o sala multiusos concesionada por varias décadas. Señalan además que la información compartida ha sido fragmentaria y contradictoria, que no se han difundido documentos técnicos ni estudios de impacto, y que la decisión se tomó en un plazo que consideran injustificadamente breve para una medida que podría afectar el uso del complejo por hasta 30 años sin una auténtica consulta ciudadana.

Vecinos han expresado su rechazo ante la posibilidad de privatizar el Complejo Manuel Bonilla. Foto: Melissa Landa / La República

“No se cuenta con toda la información”

El regidor municipal Renato Otiniano cuestionó duramente la forma en que se llevó el proceso. “Los vecinos están muy afectados y tristes por lo sucedido el día jueves en el concejo. Lamentablemente, pensamos que no se cuenta con toda la información”, señaló para La República. Otiniano recordó que el Complejo Manuel Bonilla fue fundado hace 50 años como un espacio deportivo y advirtió que la aprobación se dio sin un análisis profundo. “Se ha aprobado la posibilidad de que este complejo sea concesionado por 30 años. Eso nos mortifica, porque el tiempo para una evaluación concienzuda ha sido extremadamente corto”, afirmó.

El regidor indicó que una empresa privada de capital brasileño presentó a la comuna una propuesta en noviembre de 2024, la cual fue conocida por el concejo recién a fines de diciembre. “Prácticamente se nos presenta el proyecto finalizando el año, en medio de las festividades, dejando muy poco margen para debatir su real magnitud”, sostuvo.

Municipalidad de Miraflores presenta proyecto de "auditorio multiusos deportivo y cultural". Foto: Municipalidad de Miraflores

Uno de los principales cuestionamientos es el cambio de enfoque del espacio. Otiniano explicó que, inicialmente, la propuesta se presentó como un centro de convenciones. “Luego se dijo que ya no era un centro de convenciones, sino una sala de usos múltiples, un término bastante general, porque puede usarse para congresos, conciertos o eventos”, indicó. Aunque la municipalidad asegura que se mantendrían áreas deportivas, el regidor planteó una pregunta central: “¿Cuánto de esto va a disfrutar realmente el vecino?”.

También alertó sobre el impacto económico para los usuarios. “Si el privado invierte alrededor de 40 millones de dólares, según lo que nos indicaron, ¿cómo va a recuperar esa inversión en 30 años? Es posible que terminemos teniendo tickets muy altos y que el beneficio para el vecino se pierda”, advirtió.

Vecinos denuncian confusión y falta de difusión

Johan Hudtwalker, arquitecto y delegado vecinal de la zona 10, coincidió en que el principal problema ha sido la falta de información clara. “No hay un proyecto aprobado, solo una expresión de interés, pero ya se está condicionando el futuro del espacio a un auditorio multiusos concesionado”, explicó.

El delegado también señaló que la información brindada por la municipalidad ha sido inconsistente y no se ha difundido de manera correcta hacia los vecinos: “No hay nada publicado. Se pidió que la presentación (del 7 de enero) se difundiera, pero no se hizo. Hay grabaciones parciales, pero no documentos completos”, dijo. Además, indicó que el documento entregado a los regidores en 2024 no coincide con lo expuesto públicamente en enero.

Para los vecinos, el fondo del debate es la naturaleza del espacio. “Una infraestructura pública existe para servir al poblador. Una infraestructura privada existe para hacer negocio”, remarcó Hudtwalker. En ese sentido, alertó que los deportistas y ligas que antes usaban el Bonilla con tarifas municipales tendrían que pagar precios de mercado y adaptarse a la programación de una empresa privada.

El complejo Manuel Bonilla estuvo abandonado por años. Foto: Melissa Landa / La República

Según menciona, la municipalidad habría planteado como alternativa la implementación de canchas deportivas en la zona baja de la playa Los Delfines, también mediante inversión privada. Sin embargo, los vecinos sostienen que el problema se mantiene. “También sería privado, también habría que pagar tarifas de mercado”, señaló el delegado. Finalmente, también advirtió sobre el posible colapso vial. “Si se trata de eventos de gran escala, la avenida del Ejército colapsará cada vez que haya un concierto o una feria. Hoy ya es un punto crítico en horas punta”, afirmó.

Reclamos por el procedimiento y los plazos

Tanto Otiniano como Hudtwalker cuestionaron la premura del proceso. El delegado recordó que el tema fue incorporado a la agenda del concejo en diciembre, lo que, según comenta, impidió la participación oportuna de los delegados vecinales. “Nos enteramos casi a último momento. Pedimos que se postergara para informar mejor, pero solo se dio un par de semanas más. Del 23 de diciembre al 8 de enero”, explicó.

Otiniano añadió que no se ha recogido la opinión de entidades deportivas como el IPD, federaciones o ligas que históricamente usaron el complejo. “No ha habido mesas de trabajo ni un proceso real de escucha”, afirmó.

Además, el delegado criticó que se comprometa el uso del espacio por tres décadas cuando la actual gestión culmina el próximo año. “No me parece razonable hipotecar este espacio por 30 años cuando ya se están yendo. Es algo que afecta al vecino por generaciones”, afirmó.

Pedido vecinal

Los vecinos no descartan una inversión privada, pero exigen un proceso distinto. “Lo que la municipalidad debería hacer es escuchar a los vecinos y pensar cuál es el problema real del Bonilla y el abandono que ha tenido”, sostuvo Otiniano. Entre las alternativas, planteó concesionar solo áreas específicas, como estacionamientos subterráneos, manteniendo el uso deportivo público en superficie.

Hudtwalker propuso ampliar la convocatoria para recibir ideas diversas. “¿Por qué limitarlo a un auditorio multiusos? Podría pensarse en un parque deportivo, actividades al aire libre o soluciones mixtas. Pero con lo aprobado, esa oportunidad ya se perdió”, afirmó.

Mientras el proceso avanza hacia una eventual licitación, los vecinos han anunciado reuniones y acciones como la realizada el pasado 10 de enero frente al complejo, en la que se reunieron para manifestar su desacuerdo ante el proyecto. Insisten en que una decisión que compromete un espacio público emblemático por 30 años no puede tomarse sin información completa, debate ciudadano y garantías claras de acceso y beneficio real para la comunidad miraflorina.

Contemplaciones del proyecto y una empresa cuestionada

En una nota de prensa publicada el 7 de enero de 2026, la Municipalidad de Miraflores informó que había dado a conocer a los vecinos "sobre el interés para concretar iniciativa privada en área que ocupa el coliseo Bonilla". Con ello, detallaron que el proyecto contempla un auditorio multiusos con capacidad para más de 1.000 personas, aproximadamente 500 estacionamientos y servicios complementarios. También se ha señalado que la inversión incluiría infraestructura para seguridad ciudadana, como un módulo de videovigilancia y drones, además de oficinas administrativas municipales.

Si bien la comuna no especifica que el proyecto ya tenga un concesionario confirmado, los vecinos se encuentra precupados debido al documento enviado a la comuna por la empresa brasileña Fast Engenharia e Montagens S.A., el cual también contemplea 500 estacionamientos y capacidades aforo de más de 1.000 personas como una "demanda potencial". Un proyecto que contemplaría una inversión de S/ 165.178.501,35.

Es necesario recordar que la empresa mencionada ha enfrentado serios cuestionamientos. Según un informe del foco, se debió a su participación en la instalación del hospital temporal de Cusco (Villa Cusco), ubicado en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. Días después de su inauguración en septiembre de 2020, informes del Órgano de Control Institucional (OCI) de EsSalud advirtieron que la infraestructura presentaba graves deficiencias técnicas que impedían su funcionamiento, como la falta de sistemas adecuados de aire acondicionado y calefacción, cables eléctricos expuestos, pisos distintos a los establecidos en el contrato y una estructura vulnerable a las lluvias, lo que derivó en filtraciones e inundaciones. Finalmente, el hospital fue desmontado pese a haber significado una inversión de más de 4 millones de soles.

Miraflores en la mira de la Contraloría

La gestión del alcalde Carlos Canales ya ha sido cuestionada con anterioridad. El 6 de enero de este año, la Contraloría difundió los resultados de una auditoría de cumplimiento que reveló graves irregularidades en cinco procesos de contratación de obras públicas de la Municipalidad de Miraflores, valorizadas en casi US$12 millones. El informe determinó que siete funcionarios y servidores ediles tendrían presunta responsabilidad por decisiones adoptadas durante las etapas de selección, evaluación y calificación de ofertas, de los cuales tres enfrentarían responsabilidad penal y administrativa

Según el órgano de control, estas irregularidades se registraron en licitaciones vinculadas a proyectos de movilidad urbana y recuperación de espacios públicos, donde se rechazaron ofertas por errores subsanables mientras se admitieron otras que no cumplían los requisitos técnicos, afectando la transparencia y la libre competencia.

La Contraloría advirtió que dichas prácticas restringieron la participación de postores y limitaron la posibilidad de contratar en mejores condiciones de calidad, comprometiendo la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración municipal. Aunque la Municipalidad de Miraflores aseguró haber iniciado investigaciones preliminares y anunciado medidas correctivas, el informe ya identificó presuntas responsabilidades que serán materia de acciones legales y administrativas.

Recientemente, la comuna fue cuestionada nuevamente por poner a la venta el Mercado N.º 1 de Surquillo por US$12 millones. Esta acción reavivó una fuerte disputa con la Municipalidad de Surquillo. Aunque Miraflores sostiene que es la propietaria legal del inmueble (adquirido antes de la creación política de Surquillo), autoridades y vecinos surquillanos rechazan la venta y defienden el mercado como parte de su identidad histórica y cultural, exigiendo diálogo y una solución conjunta sobre el futuro del predio.

Pronunciamiento de la Municipalidad

Ante los cuestionamientos vecinales por la declaratoria de interés vinculada al Complejo Deportivo Manuel Bonilla, la Municipalidad de Miraflores sostuvo que el proceso se desarrolló de manera transparente y con participación vecinal, y reiteró que no se ha aprobado aún ningún proyecto definitivo ni se ha designado a una empresa concesionaria, lo aprobado por el Concejo Municipal fue únicamente la declaración de interés de una iniciativa de inversión privada.

