HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2
Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     
Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima tendría trenes cada 90 segundos e interconexión clave con estación del Metropolatino, según plan de la ATU

El plan incluye también la interconexión entre la Línea 1 del Metro y el Metropolitano, con un tramo de tres kilómetros que facilitará el traslado entre ambos sistemas sin salir de la infraestructura.

La ATU presentó el Plan de Movilidad Urbana con proyecciones al 2033,
La ATU presentó el Plan de Movilidad Urbana con proyecciones al 2033, | Andina

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) presentó el Plan de Movilidad Urbana (PMU), en el que se establece como uno de los ejes principales la ampliación de la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima. Esta iniciativa contempla, además, la reducción progresiva del tiempo de espera entre trenes, hasta alcanzar un intervalo de apenas 90 segundos.

José Carlos Soldevilla, director de Integración de Transporte Urbano y Recaudo de la ATU, confirmó a Andina que los primeros avances concretos se evidenciarán a partir del año 2027, cuando comience a reducirse de forma gradual el tiempo de espera entre trenes.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Extorsionadores disparan contra empresa de transporte HRE Express en el Callao y dejan carta con amenaza de muerte

lr.pe

Menos tiempo y mayor capacidad en la Línea 1 del Metro de Lima

La ATU explicó que la estrategia para la Línea 1 incluye una disminución secuencial en el tiempo de espera, pasando de los actuales tres minutos a un minuto y medio en horas punta, proyectado para el año 2033.

“Esto se va a dar de manera secuencial”, indicó Soldevilla. El cronograma establece que, hacia 2027, el tiempo entre trenes será de dos minutos y medio; en 2030 se reducirá a dos minutos; y en 2033 alcanzará los 90 segundos.

Esta mejora permitirá duplicar la capacidad de transporte de pasajeros en menor tiempo. El proyecto también contempla la adquisición de más trenes y la modernización completa de los sistemas operativos del servicio.

PUEDES VER: Chofer de la Línea T es baleado en Chorrillos durante estado de emergencia

lr.pe

Interconexión entre Línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano

De acuerdo con la ATU, la Vía Expresa Grau habilitará un tramo de aproximadamente tres kilómetros que conectará directamente la Estación Grau del Metro con la Estación Central del Metropolitano.

Soldevilla explicó que esta obra permitirá a los usuarios trasladarse de un sistema a otro sin salir de la instalación de dicho transporte, lo cual facilitará la movilidad en el centro de Lima. “Antes circulaban por ella servicios autorizados, que de alguna manera generaban una interacción entre ambos servicios, pero no necesariamente una interoperabilidad, que ahora se va a lograr a través del Metropolitano”, señaló.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

Policía desarticula banda criminal ‘Los Chamos del Carro Azul’ en SMP: rescatan a 68 mujeres víctimas de trata de personas

LEER MÁS
Sector de transportistas anuncian paro nacional en noviembre y critican estado de emergencia: “La situación se ha agravado”

Sector de transportistas anuncian paro nacional en noviembre y critican estado de emergencia: “La situación se ha agravado”

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

LEER MÁS
¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025