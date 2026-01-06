HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

El nuevo DNI electrónico incluye 64 elementos de seguridad y podrá ser adquirido a S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores, en el contexto de las Elecciones Generales.

Reniec amplía campaña para obtener DNI electrónico 3.0 a precio promocional
Reniec amplía campaña para obtener DNI electrónico 3.0 a precio promocional | Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de la campaña para obtener el primer DNI electrónico 3.0 a un costo promocional, vigente hasta abril de 2026. Esta medida se enmarca en la preparación de las Elecciones Generales 2026 y busca que más peruanos inicien el trámite de esta nueva versión del documento de identidad, que incorpora mayores estándares de seguridad.

El formato 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que su versión anterior. Estos incluyen una tarjeta de policarbonato y un chip criptográfico que garantizan la confidencialidad de la información, además de un código QR que permite la verificación automática tanto en plataformas digitales como físicas.

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

lr.pe

¿Hasta cuándo se puede acceder a la campaña de Reniec?

La campaña estará vigente hasta el 12 de abril de 2026. Durante este periodo, el costo para la emisión del primer DNI electrónico será de S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores de edad.

Reniec recordó que dejó de emitir el DNI azul para adultos, tras 28 años, y el DNI amarillo para menores, luego de 23 años de vigencia, con el objetivo de avanzar en la masificación del documento electrónico en su versión 3.0.

Reniec amplía campaña para obtener DNI electrónico 3.0 a precio promocional hasta abril de 2026. Foto: Reniec.

Reniec amplía campaña para obtener DNI electrónico 3.0 a precio promocional hasta abril de 2026. Foto: Reniec.

PUEDES VER: Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

lr.pe

¿Quiénes pueden acceder al DNI 3.0?

La tarifa especial aplica para quienes obtengan el DNI electrónico por primera vez, ya sea por inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos. El costo será de 30 soles para mayores de 17 años y 16 soles para menores, beneficio que se mantendrá hasta la culminación de las Elecciones Generales 2026.

Los 3.0 se emiten con nuevos periodos de vigencia: 10 años para adultos y 3 años para menores de hasta 12 años. El nuevo documento está diseñado para facilitar la futura transición al DNI digital, además de impulsar el comercio electrónico y el acceso a servicios digitales en el país.

¿Cuáles son los métodos de pago?

El pago de la tasa correspondiente puede realizarse a través de Yape, Págalo.pe, agentes BCP o el Banco de la Nación. En el caso de Yape, el usuario debe generar previamente un ticket en la plataforma de Reniec y luego efectuar el pago desde la aplicación, opción que permite que el abono se refleje el mismo día, incluso en feriados.

También es posible pagar mediante Págalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación, presentando el código del trámite. En estos casos, Reniec recomienda realizar el pago con anticipación para evitar demoras en el proceso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero, según Reniec: revisa sede y qué requisitos piden

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero, según Reniec: revisa sede y qué requisitos piden

LEER MÁS
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
El desierto de 10.000 m2 convertido en el nuevo 'pulmón verde' de Ancón tras la inauguración de la Plaza Central luego de 25 años

El desierto de 10.000 m2 convertido en el nuevo 'pulmón verde' de Ancón tras la inauguración de la Plaza Central luego de 25 años

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Sociedad

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Condenan a tres años de prisión a suboficial PNP que envenenó a dos perros en San Martín de Porres

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025