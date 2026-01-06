Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de la campaña para obtener el primer DNI electrónico 3.0 a un costo promocional, vigente hasta abril de 2026. Esta medida se enmarca en la preparación de las Elecciones Generales 2026 y busca que más peruanos inicien el trámite de esta nueva versión del documento de identidad, que incorpora mayores estándares de seguridad.

El formato 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que su versión anterior. Estos incluyen una tarjeta de policarbonato y un chip criptográfico que garantizan la confidencialidad de la información, además de un código QR que permite la verificación automática tanto en plataformas digitales como físicas.

¿Hasta cuándo se puede acceder a la campaña de Reniec?

La campaña estará vigente hasta el 12 de abril de 2026. Durante este periodo, el costo para la emisión del primer DNI electrónico será de S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores de edad.

Reniec recordó que dejó de emitir el DNI azul para adultos, tras 28 años, y el DNI amarillo para menores, luego de 23 años de vigencia, con el objetivo de avanzar en la masificación del documento electrónico en su versión 3.0.

Reniec amplía campaña para obtener DNI electrónico 3.0 a precio promocional hasta abril de 2026. Foto: Reniec.

¿Quiénes pueden acceder al DNI 3.0?

La tarifa especial aplica para quienes obtengan el DNI electrónico por primera vez, ya sea por inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos. El costo será de 30 soles para mayores de 17 años y 16 soles para menores, beneficio que se mantendrá hasta la culminación de las Elecciones Generales 2026.

Los 3.0 se emiten con nuevos periodos de vigencia: 10 años para adultos y 3 años para menores de hasta 12 años. El nuevo documento está diseñado para facilitar la futura transición al DNI digital, además de impulsar el comercio electrónico y el acceso a servicios digitales en el país.

¿Cuáles son los métodos de pago?

El pago de la tasa correspondiente puede realizarse a través de Yape, Págalo.pe, agentes BCP o el Banco de la Nación. En el caso de Yape, el usuario debe generar previamente un ticket en la plataforma de Reniec y luego efectuar el pago desde la aplicación, opción que permite que el abono se refleje el mismo día, incluso en feriados.

También es posible pagar mediante Págalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación, presentando el código del trámite. En estos casos, Reniec recomienda realizar el pago con anticipación para evitar demoras en el proceso.

