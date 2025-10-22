HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     
Sociedad

Bus de la empresa La Roma chocó contra estación de Línea 1 del tren en San Juan de Lurigancho: cobrador quedó atrapado en vehículo

Los heridos fueron trasladados al hospital Canto Grande, en SJL. Las imágenes muestran el bus gravemente dañado tras impactar contra la estructura de la estación, mientras la Policía realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Una unidad del bus La Roma se chocó contra una estructura de la Línea del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho.
Una unidad del bus La Roma se chocó contra una estructura de la Línea del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un bus de la empresa La Roma chocó contra una estación de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho (SJL). Diez personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Canto Grande, del mismo distrito. El cobrador del vehículo fue quien sufrió las lesiones más graves; necesitó el apoyo de los bomberos y de la Policía para ser auxiliado.

En las imágenes se observa que la unidad vehicular quedó destruida por la parte delantera totalmente aplastada contra la estructura de una de las estaciones. Diversas unidades policiales llegaron al lugar de los hechos para investigar las causas del accidente. Una gran cantidad de residentes de la zona se detuvo para presenciar lo ocurrido en el paradero 13 de la avenida Wiesse.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

lr.pe

No reportan fallecidos tras accidente en SJL

Hasta el momento, no se cuenta con información preliminar por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de algún centro médico que confirme el fallecimiento de pasajeros a causa del accidente del bus de la empresa La Roma. Sin embargo, los heridos fueron trasladados a un nosocomio cercano de San Juan de Lurigancho (SJL). Por ahora, se desconocen las causas exactas del accidente.

Transeúntes despejaban la zona y exigían a otras unidades que continuaran su trayecto. En los videos se observa a algunos pasajeros heridos en las áreas verdes; varios de ellos están tendidos y presentan heridas visibles a causa del fuerte impacto. En el caso del cobrador, se escuchan sus gritos de auxilio mientras pide ayuda, pues sufre un intenso dolor producto del choque del vehículo.

PUEDES VER: Policía en presunto estado de ebriedad choca contra camión en San Isidro: intentó intimidar a serenazgo al ser detenido

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

LEER MÁS
Policía en presunto estado de ebriedad choca contra camión en San Isidro: intentó intimidar a serenazgo al ser detenido

Policía en presunto estado de ebriedad choca contra camión en San Isidro: intentó intimidar a serenazgo al ser detenido

LEER MÁS
Bailaban alrededor de un castillo durante fiesta patronal, pero terminan atropellados por auto en San Juan de Lurigancho

Bailaban alrededor de un castillo durante fiesta patronal, pero terminan atropellados por auto en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

LEER MÁS
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

LEER MÁS
Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

LEER MÁS
Megaoperativo en La Victoria: PNP interviene a 40 personas con antecedentes en quinta utilizada como refugio de delincuentes

Megaoperativo en La Victoria: PNP interviene a 40 personas con antecedentes en quinta utilizada como refugio de delincuentes

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El Señor de los Milagros al encuentro del pueblo chalaco, por Enrique N. Urteaga Araujo

Un voto informado construye democracia, por Carla Mares

¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

Sociedad

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Así amanece Lima y Callao durante el primer día del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí

Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas en moto líneal durante estado de emergencia en Lima y Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Un TC a su medida: Carlincatura ironiza sobre el blindaje judicial en beneficio de lideresa política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025