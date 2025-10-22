Una unidad del bus La Roma se chocó contra una estructura de la Línea del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho. | Foto: Composición LR/ Difusión

Una unidad del bus La Roma se chocó contra una estructura de la Línea del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un bus de la empresa La Roma chocó contra una estación de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho (SJL). Diez personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Canto Grande, del mismo distrito. El cobrador del vehículo fue quien sufrió las lesiones más graves; necesitó el apoyo de los bomberos y de la Policía para ser auxiliado.

En las imágenes se observa que la unidad vehicular quedó destruida por la parte delantera totalmente aplastada contra la estructura de una de las estaciones. Diversas unidades policiales llegaron al lugar de los hechos para investigar las causas del accidente. Una gran cantidad de residentes de la zona se detuvo para presenciar lo ocurrido en el paradero 13 de la avenida Wiesse.

No reportan fallecidos tras accidente en SJL

Hasta el momento, no se cuenta con información preliminar por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de algún centro médico que confirme el fallecimiento de pasajeros a causa del accidente del bus de la empresa La Roma. Sin embargo, los heridos fueron trasladados a un nosocomio cercano de San Juan de Lurigancho (SJL). Por ahora, se desconocen las causas exactas del accidente.

Transeúntes despejaban la zona y exigían a otras unidades que continuaran su trayecto. En los videos se observa a algunos pasajeros heridos en las áreas verdes; varios de ellos están tendidos y presentan heridas visibles a causa del fuerte impacto. En el caso del cobrador, se escuchan sus gritos de auxilio mientras pide ayuda, pues sufre un intenso dolor producto del choque del vehículo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

