Sociedad

De Carabayllo a Villa El Salvador por S/3.50: Metropolitano aplica tarifa única integrada en estación clave

La nueva tarifa permite transitar toda la red del Metropolitano de Lima, pagando solo una vez al abordar el bus alimentador en Villa El Salvador. El pasaje al transbordar será gratuito.

Desde el 1 de noviembre, el Metropolitano de Lima ofrece una tarifa integrada de S/ 3,50 para recorrer la ciudad, facilitando el acceso desde Villa El Salvador a Carabayllo.
Desde el 1 de noviembre, el Metropolitano de Lima ofrece una tarifa integrada de S/ 3,50 para recorrer la ciudad, facilitando el acceso desde Villa El Salvador a Carabayllo.

Desde este 1 de noviembre, los usuarios del Metropolitano podrán recorrer toda Lima, de Villa El Salvador a Carabayllo, pagando una sola tarifa integrada de S/ 3,50. El cambio aplica desde que se aborda el bus alimentador en Villa El Salvador y busca hacer más práctico y económico el uso del sistema, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Si tomas el alimentador Villa El Salvador con destino a la estación Matellini, deberás validar tu tarjeta y pagar S/ 3,50. Al hacer el transbordo a la red troncal en Matellini, volverás a validar, pero no se te cobrará ningún monto adicional: el pasaje será de S/ 0,00. Esto significa que el usuario puede recorrer toda la red del Metropolitano (desde el sur hasta el norte de Lima) pagando solo una vez. Según la ATU, la medida busca agilizar los viajes, reducir las colas en los paraderos y hacer más fluida la conexión en Matellini, donde confluyen los alimentadores del sur.

Matellini es la estación donde podrás hacer tu conexión gratuita.

Matellini es la estación donde podrás hacer tu conexión gratuita.

¿A quiénes beneficia este pasaje?

Miles de personas que cada día se desplazan hacia sus trabajos o centros de estudio podrán ahorrar tiempo y dinero con este esquema. Además, la entidad precisó que la medida apunta a fortalecer el uso integrado del Metropolitano para trayectos largos que combinen el alimentador y la troncal.

Para los traslados cortos dentro de Villa El Salvador, Chorrillos o entre ambos distritos, sigue disponible una amplia oferta de transporte formal convencional, por lo que ningún usuario quedará sin opciones.

¿Y si viajas en sentido contrario?

En caso el viaje sea de norte a sur, el pago será de S/ 3,20 al ingresar a la red troncal. Luego, al llegar a Matellini y pasar a la zona de alimentadores, se pagará S/ 0,30 adicionales. Al abordar el alimentador de Villa El Salvador, el usuario deberá validar su tarjeta, pero no se le cobrará más.

La ruta alimentadora Villa El Salvador recorre tres ejes viales importantes (Prolongación Huaylas, avenida El Sol y avenida Los Álamos), y conecta los principales barrios y avenidas clave de Chorrillos y VES.

