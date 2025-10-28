¿Habrá toque de queda durante el estado de emergencia en Lima y Callao? Esto anunció el gobierno de José Jerí

Gobierno anuncia estos cambios por incremento de asesinatos a transportistas en pleno estado de emergencia. | Andina

Gobierno anuncia estos cambios por incremento de asesinatos a transportistas en pleno estado de emergencia. | Andina

El presidente de la República, José Jerí, anunció por medio de su red social oficial de X que su gobierno no tiene contemplado aplicar toque de queda durante el estado de emergencia vigente en Lima y Callao. De acuerdo con lo indicado por el mandatario, esta decisión responde a las observaciones recogidas que viene realizando durante su trabajo de campo diario.

Además, sostuvo que tomará en cuenta las críticas y sugerencias realizadas al diseño inicial de la medida que tiene como finalidad contrarrestar la criminalidad en la ciudad. El mandatario indicó que la estrategia se ajustará sin recurrir a restricciones de movilidad nocturna.

TE RECOMENDAMOS POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estas son las medidas del estado de emergencia

A una semana del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, el Gobierno busca reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la criminalidad. Sin embargo, hasta el momento, los asesinatos a transportistas continúan incremento la cifra en toda la región.

Desde el 22 de octubre, primer día de estado de emergencia, el documento publicado en El Peruano sostuvo que las medidas que se acatarán son las siguientes:

Operativos policiales

Controles focalizados en zonas de alto riesgo

Restricción de visitas a reos en penales

Tránsito de dos personas en motorizados

Actividades masivas deberán contar con permiso especial

Control de identidad y requisitoriados

Inspecciones de viviendas y vehículos sin orden judicial

¿Qué modificaciones tendrá el estado de emergencia en Lima y Callao?

José Jerí señaló que durante esta semana se aprobarán mejores estrategias para aplicar a la medida del estado de emergencia. La aprobación de las modificaciones y el reporte oficial de los avances obtenidos se dará mediante un reporte oficial en Palacio.

En su breve mensaje, el presidente no específico cuáles serán los cambios, pero que el nuevo enfoque se basará en los comentarios recogidos en campo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.