Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores
Sociedad

¿Habrá toque de queda durante el estado de emergencia en Lima y Callao? Esto anunció el gobierno de José Jerí

A raíz de la muerte de otro transportista en Ventanilla, ciudadanos y autoridades se cuestionan si el Gobierno Central aplicará toque de queda en la región.

Gobierno anuncia estos cambios por incremento de asesinatos a transportistas en pleno estado de emergencia. | Andina

El presidente de la República, José Jerí, anunció por medio de su red social oficial de X que su gobierno no tiene contemplado aplicar toque de queda durante el estado de emergencia vigente en Lima y Callao. De acuerdo con lo indicado por el mandatario, esta decisión responde a las observaciones recogidas que viene realizando durante su trabajo de campo diario.

Además, sostuvo que tomará en cuenta las críticas y sugerencias realizadas al diseño inicial de la medida que tiene como finalidad contrarrestar la criminalidad en la ciudad. El mandatario indicó que la estrategia se ajustará sin recurrir a restricciones de movilidad nocturna.

Estas son las medidas del estado de emergencia

A una semana del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, el Gobierno busca reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la criminalidad. Sin embargo, hasta el momento, los asesinatos a transportistas continúan incremento la cifra en toda la región.

Desde el 22 de octubre, primer día de estado de emergencia, el documento publicado en El Peruano sostuvo que las medidas que se acatarán son las siguientes:

  • Operativos policiales
  • Controles focalizados en zonas de alto riesgo
  • Restricción de visitas a reos en penales
  • Tránsito de dos personas en motorizados
  • Actividades masivas deberán contar con permiso especial
  • Control de identidad y requisitoriados
  • Inspecciones de viviendas y vehículos sin orden judicial

¿Qué modificaciones tendrá el estado de emergencia en Lima y Callao?

José Jerí señaló que durante esta semana se aprobarán mejores estrategias para aplicar a la medida del estado de emergencia. La aprobación de las modificaciones y el reporte oficial de los avances obtenidos se dará mediante un reporte oficial en Palacio.

En su breve mensaje, el presidente no específico cuáles serán los cambios, pero que el nuevo enfoque se basará en los comentarios recogidos en campo.

