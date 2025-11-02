La Policía incautó armas de fuego y drogas durante megaoperativo en San Martín de Porres.. | Composición LR

En un megaoperativo ejecutado el 1 de octubre como parte del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la organización criminal denominada Los Chamos del Carro Azul, dedicada a la trata de personas, en diversas zonas del distrito de San Martín de Porres (SMP).

El despliegue policial, que contó con el apoyo de personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones y serenos de la municipalidad distrital, permitió rescatar a 68 mujeres que eran víctimas de explotación sexual.

Víctimas y detenidos en megaoperativo en San Martín de Porres

De acuerdo con la PNP, las mujeres rescatadas fueron captadas mediante engaños y obligadas a ejercer actividades sexuales en condiciones precarias y bajo amenazas constantes. Entre las víctimas se encontraban dos adolescentes, quienes ya se encuentran bajo protección de las autoridades competentes.

Durante la intervención, 14 presuntos integrantes de la organización fueron detenidos. Además, se procedió con la incautación de un arma de fuego, municiones, drogas, celulares y documentos falsificados.

Los detenidos operaban en distintos inmuebles en SMP y ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Megaoperativos en Lima norte

El reciente megaoperativo en San Martín de Porres representa la segunda operación desarrollada con el apoyo de Migraciones durante el estado de emergencia, con el objetivo de identificar y detener a ciudadanos extranjeros vinculados a organizaciones criminales.

El 25 de octubre, la PNP y personal de Migraciones intervinieron a más de 60 ciudadanos extranjeros en los alrededores de la avenida Tomás Valle. Las autoridades identificaron a 28 personas indocumentadas, quienes fueron trasladadas a la División de Extranjería de la Policía Nacional para las evaluaciones correspondientes.

