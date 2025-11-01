Gobierno repone a David Hernández como presidente de ATU tras renuncia de Jaime Romero Bonilla
Por medio de dos resoluciones en El Peruano, se dio a conocer la renuncia del Romero Bonilla a la presidencia de la ATU y la reposición de su expresidente del Consejo Directivo.
El Gobierno de José Jerí oficializó este 31 de octubre una serie de cambios en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), cuya entidad está encargada de organizar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte en la Capital. De acuerdo con el oficio, tras la denuncia de Jaime Romero Bonilla, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) propuso que se reponga en el puesto a David Augusto Hernández Salazar.
Noticia en desarrollo.