Gobierno repone a David Hernández como presidente de ATU tras renuncia de Jaime Romero Bonilla

David Hernández en restituido al cargo de presidente de la ATU tras renuncia de Romero Bonilla. | Andina

El Gobierno de José Jerí oficializó este 31 de octubre una serie de cambios en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), cuya entidad está encargada de organizar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte en la Capital. De acuerdo con el oficio, tras la denuncia de Jaime Romero Bonilla, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) propuso que se reponga en el puesto a David Augusto Hernández Salazar.

Noticia en desarrollo.