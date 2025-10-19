Una nueva modalidad delictiva se afianza en el transporte público de la capital. Mafias organizadas mueven altas sumas de dinero, mediante la reventa de pasajes con tarjetas adulteradas y dinero falso en distintos puntos de la Línea 1 del Metro de Lima, según reveló una investigación de Latina. Los llamados ‘tarjeteros’ aprovechan la alta demanda de pasajeros y la falta de control en los accesos para lucrar de forma ilícita, robándole cada mes al Estado más de S/150.000 por estación.

Las bandas han desarrollado un mecanismo sofisticado que les permite recargar dinero falso en las tarjetas del metro adulteradas, para luego revender los viajes a precios de S/2 y S/2.50, cuando el precio original es de S/1.50. Aunque en los últimos meses se han realizado operativos e incluso se dictaron sentencias contra algunos revendedores, las mafias continúan operando con aparente impunidad y a la vista de los agentes policiales.

‘Tarjeteros’ roban cada mes más de S/150.000 al Estado por estación

La Línea 1, que diariamente moviliza a más de 600.000 personas, se ha convertido en el blanco perfecto para estas redes delictivas que han encontrado en el transporte masivo un negocio ilegal altamente rentable. Según la investigación, grupos de delincuentes, usando tarjetas adulteradas, ofrecen pasajes a los usuarios que desean ingresar al servicio. Cuando se les termina el saldo, van a un escondite detrás de la Estación Ayacucho o hacia bicicletas estacionadas donde guardan más del material falsificado.

A pesar de los enormes carteles que indican que está prohibida la reventa de pasajes, algunos pasajeros han señalado ver a personas operar bajo este negocio durante todo el día y a vista del personal de seguridad de las estaciones. En cámaras registradas por Latina se puede observar que incluso es posible pararse frente a los ingresos y ofrecer el servicio, a vista y paciencia del personal de seguridad. Además, cualquier persona puede obtener más de una tarjeta sin ninguna restricción del servicio de transporte, facilitando el carnet a los criminales, que operan con total impunidad.

Según indicó Walter Matos, ex investigador de la Divindat, al medio periodístico, por cada paradero se generan entre S/80.000 a S/150.000 mensuales, una cifra que, multiplicada por las 26 estaciones del sistema, revela pérdidas millonarias para el Estado peruano. Cabe resaltar que cada pasaje de estos salderos, al tener dinero adulterado, no se registra en las cuentas de la Línea 1, lo que implica un gasto mayor en mantenimiento, seguridad y ampliación del servicio, que se termina pagando con el dinero de los impuestos de todos los peruanos.