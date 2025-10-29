HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Tendencias

Pasajera olvida sus tacos en estación y usuarios bromean: "La Cenicienta del Metropolitano"

Las imágenes del calzado perdido se viralizaron rápidamente en TikTok, donde los usuarios lo compararon con la historia de 'Cenicienta'.

Usuarios de TikTok comparten divertidas reacciones.
Usuarios de TikTok comparten divertidas reacciones. | Foto: composición LR/ mariaestherb12

Un singular hallazgo sorprendió a los usuarios del Metropolitano, quienes encontraron un par de tacos abandonados en una de las estaciones. Nadie sabía a quién pertenecían, pero todo apuntaba a que su dueña los habría perdido mientras corría para alcanzar el bus, dejando atrás el calzado como si se tratara de una escena sacada de un cuento. La escena tiene cientos de visualizaciones en TikTok.

Usuarios del Metropolitano sorprendidos por tacos abandonados en una estación

Las imágenes de los tacos olvidados no tardaron en circular por redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y comentaron que se trataría de la 'Cenicienta del Metropolitano'. El clip fue compartido por la cuenta mariaestherb12 en TikTok y musicalizado con la canción "Un velero llamado Libertad" del cantante José Luis Perales.

PUEDES VER: Dueño de restaurante queda indignado tras reservar una mesa para 16 personas y nadie asistiera: "Nos arruinaron un sábado"

lr.pe

En el video viral se capta la sorpresa del resto de pasajeros, quienes trataron de ubicar a la dueña del calzado. También se observa la presencia de efectivos y personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Usuarios de TikTok comparten divertidas reacciones

Entre risas y comentarios ingeniosos, muchos se preguntaron si alguien aparecería a reclamarlos. Otros bromearon sobre los inesperados casos que suelen ocurrir en el Metropolitano cuando los pasajeros abordan un bus lo más pronto posible para llegar a sus trabajos o centros de estudio.

PUEDES VER: Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

lr.pe

"Me avisan la segunda parte", "Están bonitos, ¿qué talla serán? Aquí una hermanastra", "Lo bueno es que los colaboradores guardan tus cosas cuando las olvidas", "Yo siempre olvido mi lonchera", "Cuando te dicen: una tardanza más y te despido", "Yo me olvide mi mochila por correr", "Todo sea por evitar el descuento", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Caos en estaciones del Metropolitano: usuarios reportan largas colas y demoras tras desvíos por procesión del Señor de los Milagros

Caos en estaciones del Metropolitano: usuarios reportan largas colas y demoras tras desvíos por procesión del Señor de los Milagros

LEER MÁS
Bus sufre accidente e impacta contra cerco del Metropolitano en Comas: usuarios reportan demoras en estaciones

Bus sufre accidente e impacta contra cerco del Metropolitano en Comas: usuarios reportan demoras en estaciones

LEER MÁS
Desvíos por la procesión del Señor de los Milagros: revisa los cambios en el Metropolitano y Corredores

Desvíos por la procesión del Señor de los Milagros: revisa los cambios en el Metropolitano y Corredores

LEER MÁS
Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

LEER MÁS
Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la UNI asegura que ganará S/ 5.000 como practicante y usuarios le responden: "En el extranjero tal vez"

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la UNI asegura que ganará S/ 5.000 como practicante y usuarios le responden: "En el extranjero tal vez"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Tendencias

Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

Joven influencer de Comas se quiebra al reclamar al presidente José Jerí por inseguridad en el Perú: "¿Dónde está la policía?"

Papa León XIV bendice a pequeño 'mini pontífice' en plaza San Pedro y escena causa furor: "Un papita"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025