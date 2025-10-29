Pasajera olvida sus tacos en estación y usuarios bromean: "La Cenicienta del Metropolitano"

Un singular hallazgo sorprendió a los usuarios del Metropolitano, quienes encontraron un par de tacos abandonados en una de las estaciones. Nadie sabía a quién pertenecían, pero todo apuntaba a que su dueña los habría perdido mientras corría para alcanzar el bus, dejando atrás el calzado como si se tratara de una escena sacada de un cuento. La escena tiene cientos de visualizaciones en TikTok.

Usuarios del Metropolitano sorprendidos por tacos abandonados en una estación

Las imágenes de los tacos olvidados no tardaron en circular por redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y comentaron que se trataría de la 'Cenicienta del Metropolitano'. El clip fue compartido por la cuenta mariaestherb12 en TikTok y musicalizado con la canción "Un velero llamado Libertad" del cantante José Luis Perales.

En el video viral se capta la sorpresa del resto de pasajeros, quienes trataron de ubicar a la dueña del calzado. También se observa la presencia de efectivos y personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Usuarios de TikTok comparten divertidas reacciones

Entre risas y comentarios ingeniosos, muchos se preguntaron si alguien aparecería a reclamarlos. Otros bromearon sobre los inesperados casos que suelen ocurrir en el Metropolitano cuando los pasajeros abordan un bus lo más pronto posible para llegar a sus trabajos o centros de estudio.

"Me avisan la segunda parte", "Están bonitos, ¿qué talla serán? Aquí una hermanastra", "Lo bueno es que los colaboradores guardan tus cosas cuando las olvidas", "Yo siempre olvido mi lonchera", "Cuando te dicen: una tardanza más y te despido", "Yo me olvide mi mochila por correr", "Todo sea por evitar el descuento", reaccionaron usuarios en TikTok.