65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores

Tras los recientes ataques a diversas agrupaciones musicales, como el asesinato a un cantante y bailarina de la Timbera Orquesta y el atentado en el Círculo Militar de Chorrillos contra Agua Marina, muchos artistas se han rendido ante la delincuencia y, de 900 orquestas en todo el Perú, al menos 65 han decidido pagar cupo para poder trabajar. Según Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, muchos de los grupos entregan el 30% de sus ganancias a los extorsionadores.

A pesar de colaborar con la criminalidad para presentarse sin miedo a represalias, existen departamentos y zonas que los cantantes y músicos prefieren evitar para no exponer su vida ante agresiones de parte de criminales que actúan con impunidad frente a la débil pelea de las autoridades y en pleno estado de emergencia.

Orquestas pagan cupo para trabajar en Perú

En lo que va del año, los ataques a las agrupaciones musicales se han intensificado tanto en Lima como a nivel nacional, dejando una realidad en la que cantantes son baleados o asesinados, músicos usan chalecos antibalas y conciertos son cancelados. Una de las orquestas más afectadas ha sido Agua Marina, que el 24 de octubre anunció su retiro temporal de los escenarios, tras sufrir un atentado durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos el pasado 8 del mismo mes.

En conversación con La República, Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, confirmó que 65 grupos de su asociación pagan cupos a las bandas criminales para que los dejen trabajar. Asimismo, destacó que una de las orquestas más afectadas últimamente ha sido Son del Duke.

"Es la información que tenemos de parte de cada uno de los managers y directores de las orquestas tropicales y folclóricas del país. 65 agrupaciones están totalmente mapeadas a nivel de extorsión. Hemos sabido que ya han estado pagando desde hace un año algunos y también han intercambiado fechas; es decir, dan fechas y les dejan trabajar (...). Ellos piden un 30% para poder trabajar y no afectar su labor artística. Únicamente tienen que acceder, por miedo y demás. Esto viene ocurriendo desde junio de este año", reveló.

Por otro lado, muchos distritos que antes solían albergar a los artistas de la cumbia peruana hoy no son consideradas por la seguridad de los mismos. “Lima Norte es el lugar donde hemos recibido más llamadas. Cuando nos ha tocado ir a algún evento al aire libre, obviamente estamos con el temor de que puede venir una bala de algún lado o puede pasar algo”, expresó para Latina Jhonny Peña, director de Zaperoko, quien afirmó que el estado de emergencia no está funcionado para frenar los ataques.

A pesar de que lugares, como el Huaralino o el Complejo Santa Rosa, en Santa Anita, han redoblado su seguridad, la gente acude cada vez menos a los conciertos por miedo a ser afectada por alguna bala perdida. Cabe destacar que la actividad musical alimenta a al menos 5.000 peruanos en todo el país.

Los departamentos más peligrosos para las agrupaciones musicales

Entre los departamentos más peligrosos para las orquestas destacan Tumbes, Trujillo, Puno, Iquitos, Tarapoto y Huancayo, lugares que muchos cantantes y músicos prefieren evitar para no terminar siendo parte de la cifra de artistas asesinados por el crimen organizado.

“Prefiero no trabajar en Trujillo y de repente si me llaman de otra ciudad, sí iría, porque sabes que vivo de esto”, señaló para Latina el exintegrante del Grupo 5, Edu Lecca.

