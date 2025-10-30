HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Sociedad

65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores: "Lima Norte es donde hemos recibido más llamadas"

Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos, informó que muchos grupos entregan hasta el 30% de sus ganancias a bandas criminales. Los recientes ataques han ocasionado que agrupaciones como Agua Marina se retiren temporalmente de los escenarios.

65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores
65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores | Foto: composición LR/Instagram/SolTV/X

Tras los recientes ataques a diversas agrupaciones musicales, como el asesinato a un cantante y bailarina de la Timbera Orquesta y el atentado en el Círculo Militar de Chorrillos contra Agua Marina, muchos artistas se han rendido ante la delincuencia y, de 900 orquestas en todo el Perú, al menos 65 han decidido pagar cupo para poder trabajar. Según Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, muchos de los grupos entregan el 30% de sus ganancias a los extorsionadores.

A pesar de colaborar con la criminalidad para presentarse sin miedo a represalias, existen departamentos y zonas que los cantantes y músicos prefieren evitar para no exponer su vida ante agresiones de parte de criminales que actúan con impunidad frente a la débil pelea de las autoridades y en pleno estado de emergencia.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: El ‘Jorobado’ financiaba conciertos de entretenimiento en Lima Norte: 11 empresas lavaban millones de soles provenientes de la extorsión

lr.pe

Orquestas pagan cupo para trabajar en Perú

En lo que va del año, los ataques a las agrupaciones musicales se han intensificado tanto en Lima como a nivel nacional, dejando una realidad en la que cantantes son baleados o asesinados, músicos usan chalecos antibalas y conciertos son cancelados. Una de las orquestas más afectadas ha sido Agua Marina, que el 24 de octubre anunció su retiro temporal de los escenarios, tras sufrir un atentado durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos el pasado 8 del mismo mes.

En conversación con La República, Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, confirmó que 65 grupos de su asociación pagan cupos a las bandas criminales para que los dejen trabajar. Asimismo, destacó que una de las orquestas más afectadas últimamente ha sido Son del Duke.

"Es la información que tenemos de parte de cada uno de los managers y directores de las orquestas tropicales y folclóricas del país. 65 agrupaciones están totalmente mapeadas a nivel de extorsión. Hemos sabido que ya han estado pagando desde hace un año algunos y también han intercambiado fechas; es decir, dan fechas y les dejan trabajar (...). Ellos piden un 30% para poder trabajar y no afectar su labor artística. Únicamente tienen que acceder, por miedo y demás. Esto viene ocurriendo desde junio de este año", reveló.

Por otro lado, muchos distritos que antes solían albergar a los artistas de la cumbia peruana hoy no son consideradas por la seguridad de los mismos. “Lima Norte es el lugar donde hemos recibido más llamadas. Cuando nos ha tocado ir a algún evento al aire libre, obviamente estamos con el temor de que puede venir una bala de algún lado o puede pasar algo”, expresó para Latina Jhonny Peña, director de Zaperoko, quien afirmó que el estado de emergencia no está funcionado para frenar los ataques.

A pesar de que lugares, como el Huaralino o el Complejo Santa Rosa, en Santa Anita, han redoblado su seguridad, la gente acude cada vez menos a los conciertos por miedo a ser afectada por alguna bala perdida. Cabe destacar que la actividad musical alimenta a al menos 5.000 peruanos en todo el país.   

Los departamentos más peligrosos para las agrupaciones musicales

Entre los departamentos más peligrosos para las orquestas destacan Tumbes, Trujillo, Puno, Iquitos, Tarapoto y Huancayo, lugares que muchos cantantes y músicos prefieren evitar para no terminar siendo parte de la cifra de artistas asesinados por el crimen organizado.

“Prefiero no trabajar en Trujillo y de repente si me llaman de otra ciudad, sí iría, porque sabes que vivo de esto”, señaló para Latina el exintegrante del Grupo 5, Edu Lecca.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
''Están matando al pueblo'': Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, anuncia que se suman al paro de transportistas el 4 de noviembre

''Están matando al pueblo'': Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, anuncia que se suman al paro de transportistas el 4 de noviembre

LEER MÁS
Ataúd de cartón no está relacionado con un acto extorsivo en Lurín: se trata de material de una actividad escolar

Ataúd de cartón no está relacionado con un acto extorsivo en Lurín: se trata de material de una actividad escolar

LEER MÁS
Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión figura a nombre de menor de 14 años involucrado en caso

Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión figura a nombre de menor de 14 años involucrado en caso

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La joven española que huyó de su familia y fue secuestrada por un falso profeta peruano: apareció después de 548 días con un bebé

La joven española que huyó de su familia y fue secuestrada por un falso profeta peruano: apareció después de 548 días con un bebé

LEER MÁS
Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a la UNMSM cuenta cómo la anemia afectó su preparación: "Iba enfermo a la academia, tambaleándome"

Joven venezolano que ingresó a la UNMSM cuenta cómo la anemia afectó su preparación: "Iba enfermo a la academia, tambaleándome"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Sociedad

Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025