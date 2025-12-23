HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de diciembre, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval para el 23 de diciembre presenta pronósticos dirigidos a cada signo del zodiaco. Conoce las revelaciones del universo en temas de amor, salud y ámbito laboral.

Horóscopo de HOY, martes 23 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval
Horóscopo de HOY, martes 23 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval | Foto: Composición LR

Este martes 23 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, martes 23 de diciembre?

Aries

Las mejoras económicas te permitirán saldar las deudas y pendientes que vienes arrastrando. Solo evita gastar de más. Vienen días de celebración y podrías excederte innecesariamente.

TE RECOMENDAMOS

CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

Tauro

Tendrás noticias favorables a nivel laboral. Es un excelente momento para postular a un ascenso. En lo sentimental, esa persona se comunicará. No actúes desde el orgullo y permite el acercamiento. 

Géminis

No te sientes seguro de la decisión que debes de tomar, pero es posible que te presionen y debas de dar una respuesta. En lo sentimental, esa persona te convencerá y le darás otra oportunidad. 

Cáncer

Una persona con la que trabajaste en el pasado te buscará porque confía en tus conocimientos y experiencia. La oferta que recibirás de su parte será muy positiva. No lo dudes y acepta.

Leo

Tu imagen está resaltando profesionalmente, esto te permitirá acercar nuevas y mejores oportunidades laborales. En el amor, alguien que está interesado en conocerte empezará a insinuarse.

Virgo

Sospechas de la falta de compromiso de un compañero. Hoy volverás a ver descuidos de su parte y le exigirás mayor responsabilidad. En el amor, esa persona está evadiéndote por temor a tus recriminaciones.

Libra

Tus ideas y forma de pensar han cambiado. No te será difícil desprenderte de todo lo que tienes por buscar nuevos y mejores caminos para ti. Ha llegado un tiempo de cambios y transmisión.

Escorpio

Tienes que cuidar tus palabras. Podrías ser muy duro con una persona que es bastante sensible. Evita malos entendidos familiares y resentimientos, simplemente mostrando empatía y comprensión. 

Sagitario

Se presentará un viaje inesperado o un desplazamiento por imprevistos laborales que acontecerán. En el amor, esa persona que estás conociendo no es muy comprometida. No te arriesgues. 

Capricornio

Puedes estar generando presión sobre algún compañero y no estás percatándote de esto, cuidado. En el amor, la inflexibilidad puede generar rupturas o alejamiento. Sé más comprensivo. 

Acuario

Será un día acelerado, con muchas cosas por hacer y todas te exigirán inmediatez y precisión. Es importante que te organices y trabajes en equipo para que puedas coordinar todo sin problemas.

Piscis

Cuidado con extravíos, pérdidas o problemas por traspapelar algún documento importante. En el amor, esa persona inestable volverá a aparecer. Tienes que tomar tus precauciones.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 22 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 22 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 23 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 23 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 19 de diciembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025