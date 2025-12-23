➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de diciembre, según Jhan Sandoval

Horóscopo de HOY, martes 23 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval | Foto: Composición LR

Este martes 23 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, martes 23 de diciembre?

Aries

Las mejoras económicas te permitirán saldar las deudas y pendientes que vienes arrastrando. Solo evita gastar de más. Vienen días de celebración y podrías excederte innecesariamente.

Tauro

Tendrás noticias favorables a nivel laboral. Es un excelente momento para postular a un ascenso. En lo sentimental, esa persona se comunicará. No actúes desde el orgullo y permite el acercamiento.

Géminis

No te sientes seguro de la decisión que debes de tomar, pero es posible que te presionen y debas de dar una respuesta. En lo sentimental, esa persona te convencerá y le darás otra oportunidad.

Cáncer

Una persona con la que trabajaste en el pasado te buscará porque confía en tus conocimientos y experiencia. La oferta que recibirás de su parte será muy positiva. No lo dudes y acepta.

Leo

Tu imagen está resaltando profesionalmente, esto te permitirá acercar nuevas y mejores oportunidades laborales. En el amor, alguien que está interesado en conocerte empezará a insinuarse.

Virgo

Sospechas de la falta de compromiso de un compañero. Hoy volverás a ver descuidos de su parte y le exigirás mayor responsabilidad. En el amor, esa persona está evadiéndote por temor a tus recriminaciones.

Libra

Tus ideas y forma de pensar han cambiado. No te será difícil desprenderte de todo lo que tienes por buscar nuevos y mejores caminos para ti. Ha llegado un tiempo de cambios y transmisión.

Escorpio

Tienes que cuidar tus palabras. Podrías ser muy duro con una persona que es bastante sensible. Evita malos entendidos familiares y resentimientos, simplemente mostrando empatía y comprensión.

Sagitario

Se presentará un viaje inesperado o un desplazamiento por imprevistos laborales que acontecerán. En el amor, esa persona que estás conociendo no es muy comprometida. No te arriesgues.

Capricornio

Puedes estar generando presión sobre algún compañero y no estás percatándote de esto, cuidado. En el amor, la inflexibilidad puede generar rupturas o alejamiento. Sé más comprensivo.

Acuario

Será un día acelerado, con muchas cosas por hacer y todas te exigirán inmediatez y precisión. Es importante que te organices y trabajes en equipo para que puedas coordinar todo sin problemas.

Piscis

Cuidado con extravíos, pérdidas o problemas por traspapelar algún documento importante. En el amor, esa persona inestable volverá a aparecer. Tienes que tomar tus precauciones.