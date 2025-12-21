Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia volvió al Perú y sorprendió al reaparecer en la televisión tras varios años de ausencia. La recordada periodista y exreina de belleza, que se mantuvo alejada de la farándula nacional mientras construía una nueva etapa familiar en Estados Unidos, regresó a los reflectores con una entrevista en un conocido programa, donde compartió aspectos íntimos de su vida y revelaciones que no dejaron indiferente al público.

Durante la conversación, Tapia confesó que dejó a su familia y todo lo que tenía en el país para establecerse en Norteamérica, motivada por el amor. Sin embargo, también reconoció el desgaste emocional que atravesó en ese proceso, señalando factores como la maternidad y el matrimonio.

Todo ocurrió durante una entrevista en el programa 'Entrometidos', donde el conductor Gino Tassara le consultó sin rodeos a Jessica Tapia si realmente había "dejado todo por amor" al mudarse a Estados Unidos. La exmodelo no esquivó la pregunta y reconoció que tomó esa decisión sin dudarlo, aún cuando implicaba alejarse de sus seres más queridos.

Con franqueza, Tapia relató que su partida significó renunciar a la vida que había construido en el Perú. "Sí, absolutamente todo. Dejé mi país, mi familia, mi idioma, mi comida, todo; hasta la iglesia a la que yo solía ir porque allá tuve que hacer casting. Pasé como por 30 iglesias para ver con qué sacerdote, homilía, dónde me sentía yo identificada", confesó, dejando en claro el profundo cambio personal que vivió al apostar todo por el amor.

La dura confesión de Jessica Tapia sobre su vida en Estados Unidos

La conversación tomó un giro más íntimo cuando Gino Tassara le preguntó si alguna vez, como le ocurrió a él mismo durante su estadía en Estados Unidos, había sentido arrepentimiento y deseos de regresar al Perú. Fue entonces cuando Jessica Tapia abrió su corazón y habló del desgaste emocional que atravesó en medio de su vida matrimonial y familiar.

"Me dio como ansiedad en el 2020 porque yo me casé en el 2013 y me fui totalmente enamorada, ilusionada hasta el tuétano. No me interesó dejar nada ni a nadie. Es toda esta fantasía del matrimonio; estar casada. Yo salí de mi casa viviendo con mis papás hasta los 40. Todo era maravilloso viviendo en una ciudad linda", relató con sinceridad.

Sin embargo, con el paso de los años, reconoció que vivió una etapa de mayor exigencia personal. "Después, cuando vienen mis hijas, la maternidad se hace más pesada, el matrimonio también desgasta un poco y me da una cosa de ansiedad que comencé a extrañar todo lo que no había extrañado antes", confesó. Cabe precisar que Jessica Tapia se casó en 2013 con el empresario estadounidense Steven Dykeman, primero en una ceremonia religiosa en Perú y, dos meses después, por civil en Estados Unidos, donde se estableció para formar la familia que hoy se ha convertido en su mayor prioridad.