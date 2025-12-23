Sorteo de la Kábala HOY, martes 23 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/4.934.854.
Este martes 23 de diciembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que cuenta con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.4.934.854. En las próximas horas se publicarán los resultados, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de participantes en todo el país aguardan con expectativa este sorteo semanal, que reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte millonaria.
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.