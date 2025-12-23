HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sorteo de la Kábala HOY, martes 23 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/4.934.854.

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/4.934.854.
Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/4.934.854. | Foto: La Kábala

Este martes 23 de diciembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que cuenta con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.4.934.854. En las próximas horas se publicarán los resultados, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de participantes en todo el país aguardan con expectativa este sorteo semanal, que reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte millonaria.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala HOY, martes 16 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY, martes 16 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

LEER MÁS
Balean a conductor dentro de su auto en Los Olivos: choca y es hallado muerto por chofer que iba a reclamarle

Balean a conductor dentro de su auto en Los Olivos: choca y es hallado muerto por chofer que iba a reclamarle

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Asesinan a hombre en El Agustino: sicarios en moto disparan frente a su vivienda y huyen

Asesinan a hombre en El Agustino: sicarios en moto disparan frente a su vivienda y huyen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025