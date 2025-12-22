Ocho partidos solicitaron ante el JNE la inscripción de sus planchas presidenciales para las Elecciones 2026. Foto: composición LR

Ocho partidos solicitaron ante el JNE la inscripción de sus planchas presidenciales para las Elecciones 2026. Foto: composición LR

En el marco de las Elecciones 2026, un total de ocho partidos políticos, hasta el momento, solicitaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la inscripción de sus planchas presidenciales, cumpliendo con el calendario electoral. El plazo para presentar estas solicitudes vence el 23 de diciembre, según lo establecido por la entidad.

La entrega de expedientes marca el inicio de la revisión formal de las fórmulas, que incluyen a los candidatos presidenciales y a las vicepresidencias. El proceso contempla la verificación de requisitos, la publicación para eventuales tachas y la posterior resolución del Jurado.

El JNE recordó que la presentación de la solicitud no implica la inscripción automática. Cada plancha deberá superar las etapas de calificación, observaciones y subsanaciones dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.

Elecciones 2026: ¿quiénes integran las planchas presidenciales presentadas al JNE?

Las planchas presidenciales inscritas ante el JNE para las Elecciones 2026 incluyen a los siguientes integrantes:

Avanza País presentó la fórmula encabezada por José Williams como candidato a la Presidencia, acompañado por Fernán Altuve Febres en la Primera Vicepresidencia y Adriana Tudela en la Segunda Vicepresidencia. Este fue el primer partido en solicitar su inscripción ante el JNE.

Fuerza Popular registró la plancha liderada por Keiko Fujimori, con Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.

Alianza para el Progreso formalizó la candidatura presidencial de César Acuña, junto a Jessica Tumi en la Primera Vicepresidencia y Alejandro Soto en la Segunda Vicepresidencia.

El Partido del Buen Gobierno inscribió la fórmula encabezada por Jorge Nieto Montesinos, con Susana Matute Charun como primera vicepresidenta y Carlos Caballero León como segundo vicepresidente.

Renovación Popular presentó como candidato presidencial a Rafael López Aliaga, acompañado por Norma Yarrow en la Primera Vicepresidencia y Jhon Ramos Malpica en la Segunda Vicepresidencia.

El Partido Un Camino Diferente solicitó la inscripción de Rosario Fernández como candidata presidencial, con Arturo Fernández en la Primera Vicepresidencia y Carlos Pinillos en la Segunda Vicepresidencia.

El Partido Demócrata Verde registró la plancha liderada por Álex González, junto a Maritza del Carmen Sánchez como primera vicepresidenta y Félix Medardo como segundo vicepresidente.